Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler?
Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler? tüm detayları sizin için araştırdık.
Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.
Malulen emeklilik şartları şu şekildedir:
- En az 10 yıl sigortalılık süresi
- En az 1800 gün prim ödeme
- Çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetme
Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor?
Malulen emeklilik, tıp bilimi açısından çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetmeye neden olan tüm hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar, fiziksel ve ruhsal hastalıklar olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.
Fiziksel hastalıklar:
- Omurga hastalıkları
- Kas-iskelet sistemi hastalıkları
- Kalp-damar hastalıkları
- Diyabet
- Kanser
- Organ yetmezlikleri
Ruhsal hastalıklar:
- Depresyon
- Şizofreni
- Bipolar bozukluk
- Anksiyete bozukluğu
- Obsesif kompulsif bozukluk
Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Malulen emeklilik başvurusu, SGK'nın ilgili il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilir. Başvuruda, aşağıdaki belgeler gereklidir:
- Başvuru formu
- Sigortalılık belgesi
- Prim ödeme belgesi
- Sağlık kurulu raporu
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