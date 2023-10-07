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Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler?

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Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler?
Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler? tüm detayları sizin için araştırdık.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler? tüm detayları sizin için araştırdık.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.

Malulen emeklilik şartları şu şekildedir:

  • En az 10 yıl sigortalılık süresi
  • En az 1800 gün prim ödeme
  • Çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetme

Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor?

Malulen emeklilik, tıp bilimi açısından çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetmeye neden olan tüm hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar, fiziksel ve ruhsal hastalıklar olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

Fiziksel hastalıklar:

  • Omurga hastalıkları
  • Kas-iskelet sistemi hastalıkları
  • Kalp-damar hastalıkları
  • Diyabet
  • Kanser
  • Organ yetmezlikleri

Ruhsal hastalıklar:

  • Depresyon
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Anksiyete bozukluğu
  • Obsesif kompulsif bozukluk

Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu, SGK'nın ilgili il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilir. Başvuruda, aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Başvuru formu
  • Sigortalılık belgesi
  • Prim ödeme belgesi
  • Sağlık kurulu raporu

Kaynak:Haber Kaynağı

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