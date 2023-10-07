Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.Kimler Malulen Emeki Olabilir ? Malulen emeklilik şartları neler? tüm detayları sizin için araştırdık.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybeden kişilerin emekli olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Malulen emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmiştir.

Malulen emeklilik şartları şu şekildedir:

En az 10 yıl sigortalılık süresi

En az 1800 gün prim ödeme

Çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetme

Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor?

Malulen emeklilik, tıp bilimi açısından çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetmeye neden olan tüm hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar, fiziksel ve ruhsal hastalıklar olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

Fiziksel hastalıklar:

Omurga hastalıkları

Kas-iskelet sistemi hastalıkları

Kalp-damar hastalıkları

Diyabet

Kanser

Organ yetmezlikleri

Ruhsal hastalıklar:

Depresyon

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Anksiyete bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluk

Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu, SGK'nın ilgili il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilir. Başvuruda, aşağıdaki belgeler gereklidir: