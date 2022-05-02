Kesintisiz iletişim için geçen yıl yaklaşık 21,8 milyar lira harcandı

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 92,4 milyar lira net satışa ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 19,8 artışa tekabül ediyor.

Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü konumda olabilmesi ve bu dönüşümün ülke refahına yönelik kullanılabilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlara özel önem veriliyor. Geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 21,8 milyar liraya ulaştı.

Türk Telekom ve mobil operatörlerin yatırımları ise aynı dönemde yüzde 15 yükselerek yaklaşık 15 milyar lira oldu. Bunların dışında kalan işletmecilerin yatırım tutarları yaklaşık 6,8 milyar lira olarak hesaplandı.

"Mobil abone sayısı 86,3 milyona ulaştı"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteren mobil teknolojilere abonelerin ilgisi sürüyor.

Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 86,3 milyona ulaştı. 4,5G hizmetine abone olanların sayısı ise hizmetin başladığı Nisan 2016'dan itibaren büyük bir hızla artarak 2021 sonunda 80,2 milyona yaklaştı.

4,5G'nin yayılımıyla 3G abone sayısı 4 milyon civarına indi. Mobil teknolojiler, bireylerin haberleşmesinin yanı sıra makinelerin birbiriyle haberleşmesi için de kullanılıyor ve makineler arası iletişim (M2M) olarak ifade edilen bu hizmet, Türkiye'de de giderek büyüyen bir yapıya sahip. 2011'de sadece 1,1 milyon olan M2M abone sayısı 2021 sonu itibarıyla 7,4 milyona ulaştı.

Türkiye'nin 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçen ilk ülkelerden olması hedefi çerçevesinde, çok daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme sürelerine sahip 5G teknolojisiyle mobil teknolojiler, endüstriyel alanda ve hizmet sektörlerinde daha fazla kullanılır hale gelecek. Bu durum, ülkenin ekonomik gelişimine, verimlilik artışı sağlayarak önemli faydalar getirecek.

2016'da başlayan 4,5G hizmetinin çok daha hızlı mobil internetle vatandaşları tanıştırması ve altyapıya yapılan yatırımlarla fibere ulaşımın daha kolay hale gelmesi neticesinde hem mobil hem sabit geniş bant abone sayısı artışını sürdürdü. 2021 yılı sonunda toplam geniş bant abone sayısı 88,2 milyona ulaştı.