  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm kira yardımı ve kredisi nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm kira yardımı ve kredisi nasıl alınır?

Yayınlanma:
Kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm kira yardımı ve kredisi nasıl alınır?
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Devlet vereceği yardımları duyurdu, sadece başvuranlar alabilecek
Devlet vereceği yardımları duyurdu, sadece başvuranlar alabilecek
Sigorta Sektöründe Kadın Çalışanların Önemi 'Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar' Etkinliğinde Konuşuldu
Sigorta Sektöründe Kadın Çalışanların Önemi 'Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar' Etkinliğinde Konuşuldu
Ek MTV ödemesinde Son gün 30 Kasım ödemeyenlere büyük ceza !
Ek MTV ödemesinde Son gün 30 Kasım ödemeyenlere büyük ceza !
İş Bankası’dan büyük fırsat 1 yıl boyunca EFT ve havale işlemi ücretsiz
İş Bankası’dan büyük fırsat 1 yıl boyunca EFT ve havale işlemi ücretsiz
Akbank Yönetim Kadrosunda Büyük Değişiklikler! Özgür Demirtaş İstifa Etti
Akbank Yönetim Kadrosunda Büyük Değişiklikler! Özgür Demirtaş İstifa Etti
Yapı Kredi Bankası Emeklilere 15.600 TL Rekor Promosyon Müjdesi!
Yapı Kredi Bankası Emeklilere 15.600 TL Rekor Promosyon Müjdesi!
MÜJDE! 22 Ayar bilezik, gram ve çeyrek altın sahiplerini mutluluktan uçuracak..
MÜJDE! 22 Ayar bilezik, gram ve çeyrek altın sahiplerini mutluluktan uçuracak..