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Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor

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Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor
Kayseri'de yöneticisinden çalışanına kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatiflerde 460 kadın istihdam edilirken, üretilen ürünler e-ticaret yoluyla Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırılıyor.

ayseri Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleriyle kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmalarında farklı alanlarda üretim yapan 26 kadın kooperatifi kuruldu.

Kadının üretime dahil edilmesi amaçlanan kooperatiflerde özellikle kırsaldaki kadınlar bir yandan ticaret yaparken, diğer yandan da mesleki eğitim alma şansı buluyor.

Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce Kayseri'nin tüm ilçelerinde kadın kooperatifleri kurmak için yola çıktıklarını ve kısa sürede önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'de kadınların da kooperatiflerle ticarete katkı sağlayacağını düşünerek bu oluşumu yaptıklarını belirten Çiçek, "Girişimci Kayserililerin yanında kadınlarımızın da üretime destek olabileceğini değerlendirerek sanayimizin

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