Kaşka: Deri kullanım oranlarını artıma noktasında işbirliği girişimlerimiz var

Gerede denilince akla dericilik geldiğini belirten Kaşka, “Gerede Gebze Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 127 firmadan 46 tanesi üretime başladı, 25 tane fabrikamızın inşaatı bitiş aşamasında, geri kalanlar da yapı denetimine girdiler. Önümüzdeki yıldan itibaren günlük 400 ton kapasitemiz yaklaşık 500 tona gelecek ki, bu çok iddialı bir rakam. Ancak deri kullanımının dünyada yüzde 15 seviyelerine düşmüş olması nedeni ile deriyi farklı bir boyuta taşımamız, kullanımını artırmamız gerekiyor. Deri kullanım oranlarını artıma noktasında işbirliği girişimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yerli ve milli otomobilimiz Togg’da yerli deri kullanılması. Bir ürünün yüzde yüz yerli olmasından bahsedeceksek biz bunu başarabilecek durumdayız. İkinci olarak, yerli ve milli olmamız gereken en önemli konulardan biri ordumuz. Askerimizin giydiği botların tamamı yerli deri olmalı. Hindistan’dan oradan buradan getirdiğimiz deriler kullanılmamalı. Türkiye bunları üretebilecek, standardı, sürekliği ve döngüsel ekonomiyi yakalayabilecek güçte. Askerimizin giydiği botların tamamında yüzde yüz yerli deri, yüzde yüz yerli taban kullanılmalı, yüzde yüz yerli bir bot modeline geçilmeli.” dedi.

“Evrilemeyen devrilir”

Gerede’yi ön plana çıkaran en önemli özelliklerinden birinin ortaklık kültürü olduğuna işaret eden Kaşka “evrilemeyen devrilir” diyerek, deri sektörünü önümüzdeki kısa vadeli dönemde daha da geliştirebilecek konuları değerlendirdiklerini söyledi. Kaşka, “Dünyadaki gelişmelere bakarak deri sektörünü gıda sektörü ile de entegre etmemiz gerektiğine karar verdik. Bunun için en önemli yollardan biri jelatin. Deri sektöründe atık diye bir şey yok, her çıktısı başka bir sektörün aynı zamanda girdisi olabiliyor. Jelatin sektöründe Gerede’de 2 fabrikamız bulunuyor. Gerede’de 23 deri imalatçısı ile 2 gıda firmasının bir araya gelmesi ile oluşan önemli bir başarı hikayesi var. 30’un üstünde ülkeye ihracat yapılıyor. Jelatini sadece jelatin olarak düşünmeyelim; jelatinden keratin, kollojen, protein tozu, özellikle ilaç sektöründe kullanılan soft ve sert kapsüller, ameliyat ipi üretiliyor. Bu örnekleri, sektör birlikteliklerini çoğaltmamız lazım.” diye vurguladı.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka’ya konuşmasının ardından Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği-AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı tarafından plaket takdim edildi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından gelen, ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 30’dan fazla iş kolunu bir araya getirdi. Fuarda çok sayıda konuşmacı sektör ile ilgili konuşmalar yaptı, paneller düzenlendi.