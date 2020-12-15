Kasımda markalı konut alımında konut kredisi ve senet kullanımı arttı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; kasım ayında, bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre %8.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %103.2 oranında nominal artış gerçekleşti.



1+1, 2+1, 3+1’de artış 4+1’de azalış

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, kasım ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.16, 2+1 konut tipinde %0.82 ve 3+1 konut tipinde %0.20 nominal artış, 4+1 konut tipinde %0.48 oranında nominal azalış yaşandı.



Yabancıya satış oranı %8.75

Kasım ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %8.75’lik (son 6 aylık ortalama %7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %38.57 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.



Kasımda banka kredisi ve senet kullanımında artış

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, kasım ayında peşinat kullanım oranı %44.26, banka kredisi kullanım oranı %23.33 ve senet kullanım oranı %32.41 olarak gerçekleşti. Ekim ayında peşinat kullanımı %49.87, banka kredisi kullanımı %20.31, senet kullanımı %29.82 olarak gerçekleşmişti.



Stok erime hızı: %6.11

Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %6.11 oranında erime gözlendi. Ekim ayında stok erime hızı %7.46 oranında gerçekleşmişti.



Satışların %53.84’ü bitmemiş konut stoklarından

Kasım ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %46.16’sı bitmiş konut stoklarından, %53.84’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ekim ayında ise satışların %45.60’ı bitmiş, %54.40’ı bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.