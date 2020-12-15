Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
ABD'nin yaptırım kararını kınıyoruz
ABD'nin yaptırım kararını kınıyoruz
Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale geldi
Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi...
ABD'nin yaptırım kararının ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz
ABD'nin yaptırım kararının ilişkilerimizi çok...
Türk savunma sanayisi ABD'nin yaptırım kararına karşı tek yumruk oldu
Türk savunma sanayisi ABD'nin yaptırım...
Destekler esnafın salgın kaybını hafifletecek
Destekler esnafın salgın kaybını hafifletecek

Kasımda markalı konut alımında konut kredisi ve senet kullanımı arttı

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Kasım 2020 sonuçları açıklandı. Endekse göre kasım ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre ise %8.03 oranında arttı. Markalı konut alımında banka kredisi kullanımının yaklaşık 3, senet kullanımının 2.5 puan yükseldiği kasım ayında, yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı %8.75 oldu.

Kasımda markalı konut alımında konut kredisi ve senet kullanımı arttı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; kasım ayında, bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre %8.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %103.2 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1, 2+1, 3+1’de artış 4+1’de azalış
Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, kasım ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.16, 2+1 konut tipinde %0.82 ve 3+1 konut tipinde %0.20 nominal artış, 4+1 konut tipinde %0.48 oranında nominal azalış yaşandı.

Yabancıya satış oranı %8.75
Kasım ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %8.75’lik (son 6 aylık ortalama %7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %38.57 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Kasımda banka kredisi ve senet kullanımında artış
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, kasım ayında peşinat kullanım oranı %44.26, banka kredisi kullanım oranı %23.33 ve senet kullanım oranı %32.41 olarak gerçekleşti. Ekim ayında peşinat kullanımı %49.87, banka kredisi kullanımı %20.31, senet kullanımı %29.82 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %6.11
Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %6.11 oranında erime gözlendi. Ekim ayında stok erime hızı %7.46 oranında gerçekleşmişti.

Satışların %53.84’ü bitmemiş konut stoklarından
Kasım ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %46.16’sı bitmiş konut stoklarından, %53.84’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ekim ayında ise satışların %45.60’ı bitmiş, %54.40’ı bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
REIDINGYODER Yeni Konut Fiyat EndeksiKonut SatışıEkonomiKasım Konut Satışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.