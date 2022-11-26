Kasım kampanyalarında e-ticarette en çok cep telefonu satıldı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, kasım kampanyalarında en çok satışın cep telefonu sektöründe olduğunu, geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında artışın yaşandığını bildirdi.

EDER'den yapılan açıklamaya göre, fiyat araştırmalarına imkân tanıyan yapısı, kolay ve hızlı işlem süreçleriyle cirosunu her yıl artıran e ticaret, içinde bulunulan dönemde uygulanan kasım kampanyaları gibi özel dönemlerde de katlanarak büyüyor.

Ticaret Bakanlığı rakamlarına bakıldığında Türkiye’de yurt içi e-ticaret, 2022’nin ilk 6 ayında ciro olarak yüzde 116 ve Sepet Sayısı olarak yüzde 38 artmış durumda. Verilere göre ülke genelindeki ticari cironun yüzde 18,5’inin de e-ticaret üstünden gerçekleştiği görülüyor.

"E-ticaret cirolarında yüzde 157’lik artış görülüyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Sözcüsü ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, yılın ikinci ayı ve özellikle de kasım ayının tek başına tüm yılın e-ticaret cirosunun yüzde 13’ünü oluşturduğunu belirterek, “Eldeki verilere bakarsak yıl sonunda Türkiye’de tüm ticaretin yüzde 21 civarının e-ticaret üstünden gerçekleşeceği söylenebilir. Geçen senenin aynı dönemine göre bu yıl e-ticaret cirolarında yüzde 157’lik bir artış görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Bazı sektörler için oldukça hareketli bir kasım geçirildiğini aktaran Eminoğlu, “Beyaz eşya, küçük ev aletleri ve cep telefonu satışları oldukça hareketli. Geçen sene kasım ayına göre sepet sayısında yüzde 13,6 bir artış var ki cep telefonu ve küçük ev aletlerinde bu oran yüzde 16 civarında. Ciro olarak da geçen senenin yüzde 211'i yakalanmış durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, adet olarak bakıldığında çamaşır ve bulaşık makinalarının çok miktarda satıldığını, akıllı telefonlara talebin de yüksek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Tost makinası ve rondo gibi mutfak aletlerinde indirimlerin etkisi oldukça hissediliyor. Mobilya tarafında ise genç odaları ve çalışma masalarında yüksek satış adetleri mevcut. En çok satış öncelikle cep telefonu sektöründe var. Geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında bir artış yaşanmış durumda. Peşinden de küçük ev aletleri geliyor ki burada da satın alınan ürünlerde adet olarak yüzde 15,4 gibi bir artış var. Üçüncü olarak da beyaz eşya satışları dikkati çekiyor. Burada da adet olarak yüzde 14’lük bir artış gözlemliyoruz.”

"Kişi başı ortalama 4 bin 964 TL’lik harcama görüyoruz"

Eminoğlu, kasım kampanyaları döneminde pek çok kategoride ürün satıldığını fakat adet olarak en çok satılan ürünün akıllı cep telefonu olduğunu belirterek, “Telefonların peşinden de mutfak robotları geldi. Bunları ise çamaşır makineleri izledi. Bunun dışında önemli bir bilgi de kişi başı e-ticaret harcamaları ki Türkiye’de 18-70 yaş arası kesime baktığımızda internet üstünden kişi başı ortalama 4 bin 964 TL’lik bir harcama görüyoruz. Kasım kampanyaları döneminde bu rakamın ortalama olarak 7 bin 500 TL’yi geçmesini bekliyoruz. Bu da hem yurt içi ticaret içinde e-ticaretin payının artması hem de kasım ayı kampanyaları ile beraber cironun ciddi oranda yükselmesiyle olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan B2B satışlarda kasım ayının en çok beklenen dönemler arasında olduğunu bildiren Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü sene sonu geliyor ve firmalar genelde kendi içlerinde ticaret yaptıkları için gerek üretim gerekse 2023 beklentilerine istinaden satış planlama devreye giriyor ve firmalar kasım ayı kampanyalarını bu açıdan büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Üretim için mamul ve yarı mamul alan firmalar yeni yıl gelmeden ürün alımı yaparlarken, mamul satan firmalar ise sene sonu stokları bitirmek ve satış kotalarını yakalamak için son fırsat olarak eldeki ürünleri müşterilerine daha uygun marjlar ile verebiliyorlar.”

Yüksel Eminoğlu, e-ticarette B2B tarafının ciro olarak B2C’nin 5 katı olduğunu belirterek, “Mevcut POS rakamlarına bakıldığında geçen seneye göre işlem tutarlarında yaklaşık yüzde 190 civarında bir artış var. Bu da firmaların üretim ve satışa devam ettiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Bu alanda yatırımların da hızlandığını vurgulayan Eminoğlu, şunları aktardı:

“Firmalar yeni dönemde Karar Destek Sistemleri için yatırıma ağırlık veriyorlar. Burada kararların artık içgüdüler ile değil daha çok veriler ışığında verilmesi ve bu verilerin de en etkin şekilde sunulması gerektiği gerçeği göz önüne geliyor. Müşteri / Bayi bazlı hedef ve fiyat tanımlamaları ve e ticaretteki artış ile birlikte firmaların hitap ettiği müşteri kesimleri de arttı ve buna istinaden de her müşteriye özel fiyat ve satış hedef çalışması yapmak gerekiyor.

Bu sayede de firmaya özel stratejiler uygulayarak en etkin karlılık ve satış hedefleri sağlanıyor. B2B süreçleri, eldeki müşterileri yönetmekteki en önemli kaynak haline geldi. B2B ile bütünleşik bir CRM ise firmaların tüm süreçleri kişiden bağımsız yönetmesini sağlıyor.”