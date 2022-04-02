KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937'de temeli atılan ülkenin ilk ağır sanayi fabrikası Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 85 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

EKONOMİ 02.04.2022, 17:03
KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor

Atatürk'ün, "Türkiye sanayileşecek ve sanayileşme ulusal bir nitelik taşıyacaktır. Modern Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük edip temel oluşturacak entegre demir çelik tesisleri, en uygun yerde ve koşulda süratle kurulacaktır." sözünden hareketle ülkenin ilk ağır sanayisini kurmak için 1920'li yılların sonunda çalışma başlatıldı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın "Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır." sözleri üzerine fabrikaların kurulacağı yer olarak Safranbolu'ya bağlı çeltik tarlaları içindeki 13 haneli Karabük köyü belirlendi.

İnönü ve Çakmak tarafından 3 Nisan 1937'de temelleri atılan KARDEMİR, 10 Eylül 1939'da ilk Türk demirini üretti.

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanı aldı

Üretime başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin imarında son derece önemli görevler üstlenen KARDEMİR, bugün ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldı.

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanını alan KARDEMİR, zaman içinde sağladığı istihdamla bugün yaklaşık 350 bin nüfuslu bir kenti ortaya çıkardı.

Ülkenin çelik üretimine 85 yıldır önemli katkılar sunan, bugün yıllık yaklaşık 3 milyon ton çelik üretim kapasitesine sahip olan KARDEMİR, bölge ülkeleri arasındaki en büyük, ülkedeki tek ray ve tren tekeri üreticisi konumunda bulunuyor.

KARDEMİR, son yıllarda yaptığı yatırımlarla savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başladı.

Ağır profil ve kalın kangal üretiminde de ülkenin tek milli markası konumunda olan KARDEMİR, geçen yıl rekor üretim ve kar açıklayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan KARDEMİR, geçen yıl 2 milyon 439 bin ton üretim gerçekleştirdi ve 3,85 milyar lira net kara ulaştı.

Geçen yıl 424 milyon lira tutarında yatırım yapan KARDEMİR, 2021'in ikinci yarısında yurt dışına yaklaşık 35 bin ton ürün satarak 28 milyon dolar gelir elde etti.

Kaynak: AA
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