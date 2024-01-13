Karatepe: Emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, paylaştığı video mesajda “Emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılmalı” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, video mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen emekliler ne kadar emekli aylığı alacağını henüz bilmiyor. Emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama bu konu da iktidar tarafından henüz bir adım atıldığını görmüyoruz. Eğer bir düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son altı ayında ortaya çıkan %37,6’lık artış Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin yetersiz olacağını biliyoruz.

Üstelik bu artışın kök aylığa yansıtılacağı için, bugün kök aylığı 7500 TL’nin oldukça altında olan milyonlarca emeklinin aylığında belirgin bir farklılığa yol açmayacak bir artış seviyesi ile karşı karşıya kalacağız.

Bugün 7500 TL en düşük emekli aylığı alanların, aylıkları bu tutarın (7500 TL’nin) bir miktar üzerinde olacaktır. Dolayısıyla bu konudaki yasal düzenlemenin biran önce yapılması emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılması gerekiyor.

Fakat bugün yaşadığımız durum bize emeklilerin ne kadar aylık alacağı iktidar sahiplerinin insafına bırakılmıştır.

Bu durumun değişmesi gerekiyor. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da %90 gibi bir oran tespit edilebilir. Böylelikle sürekli olarak emeklilerinin iktidar sahiplerinin gözünün içine bakma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olur. Çok gecikmeden emekli aylıklarının ne kadar olacağının belirlemesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet biran önce ortadan kaldırılmalıdır.”