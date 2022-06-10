Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfini sırtlayacak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, Filyos'ta 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle mavi sularla buluşacak.

EKONOMİ 10.06.2022, 10:53
Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 13 Haziran Pazartesi günü denize inecek.  derlediği bilgiye göre, Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.

Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.

Dünyanın sayılı projelerinden gösterilen Filyos Vadisi Projesi'nde önemli bir adım daha 13 Haziran'da atılacak.

Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan ve doğal gazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek "Castoro 10" isimli gemiye boru yüklemesi limanda sürüyor.

İlk boru indirme işlemi, 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle gerçekleştirilecek.

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

"Castoro 10" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise "CastorONE" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.

Günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te şebekeye verilecek

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Karadeniz'deki doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Bu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından toplam 540 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gelecek yıl Karadeniz gazının mutfaklarda kullanılacağını açıklamıştı.

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