Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesine yükseldi.
EKONOMİ 26.09.2022, 10:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak yüzde 77,4'e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 77,3 oldu.
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