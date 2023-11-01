Kampanya Ayı Kasımda Akıllı Alışveriş Nasıl Yapılır?

ABD ve Çin menşeli e-ticaret devleri, “11.11 Bekarlar Günü”, “Black Friday”, “Siber Pazartesi” adları altında global kampanyalar düzenleyecek.

Rekabette global şirketlerden aşağı kalmayan Türk firmaları da aynı günlerde değişik adlar altında alternatif kampanyalarla pastadan pay almaya çalışacak.

Kasım ayı boyunca sadece internetten 35 milyon kişinin 300 milyar TL tutarında 500 milyona adede yakın sipariş vermesi bekleniyor.

Bu yüzden hem global hem de Türk e-ticaret firmaları, sanal dünyada düzenledikleri yoğun kampanyalar, reklamlar ile tüketicilere ulaşmanın yollarını arıyor.

Kampanyaların ihtiyaçların en uygun fiyata alınmasında büyük yarar sağlamasının yanı sıra birçok kişinin reklamların etkisiyle kredi kartı limitlerini zorladığı, sonradan pişmanlık duydukları alışverişler yaptıkları da bir gerçek.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, her biri “indirim mühendisi” olan üyelerinin deneyimlerinden yola çıkarak kampanyalarda dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin önerilerde bulundu.

İşte Sevda Köseibiş’ten “İndirim Günlerinde Akıllı Alışverişin Nasıl Yapılacağı” konusunda 7 öneri:

1- İhtiyaç Listesi Yapın: Kampanyalar, reklamlar kafanızı karıştırabilir. İhtiyacınız olmayan şeyler alıp, sonradan pişman olabilirsiniz. Bu yüzden indirim günlerinden birkaç gün önce gerçekten ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin listesini yapın.

2- Listenizdeki Ürünlerin Ön Araştırmasını Yapın: Listenizdeki ürünlerin hangi marka ve modelini almak istediğinize önceden karar verin. Ürünü internetten almayı düşünüyorsanız önceden mağazaya giderek inceleyin.

3- Alternatif Ürünler Belirleyin: Almayı düşündüğünüz ürünün kampanyaya girmeyeceği ya da siz almadan tükenebileceği ihtimalini de düşünerek alternatif marka ve modelini belirleyin.

4- Fiyat Araştırması Yapın: İndirimin gerçekçi olup olmadığını belirlemek için listenizdeki ürünlerin fiyatlarını hem kampanya öncesinde hem de kampanya döneminde araştırın. Bunu yaparken, internetteki fiyat karşılaştırmaları yapan siteleri kullanabilirsiniz.

5- Para İadeli Siteleri Kullanın: İnternette bir fazla tık ile ekstra kazanç sağlamak mümkün. Alışveriş yapacağınız siteye direkt gitmek yerine para iadeli siteler üzerinden giderseniz, bu sitelerin sağlayacağı ek kazanca da sahip olabilirsiniz.

6- Bildiğiniz Mağazalardan Alışveriş Yapın: Kampanya dönemleri kötü niyetli kişilerin de en aktif olduğu zamanlardır. Abartılı indirimlere mutlaka şüpheci yaklaşın. Alışveriş yapacağınız siteyi iyi araştırın. Siteye sosyal medya ya da size gönderilen linkler üzerinden değil, adres çubuğuna ismini yazarak gidin. Güvenirliliğinden emin olduğunuz, bildiğiniz, kurumsal firmaların sitelerinden alışveriş yapın.

7- Kargo Bilgisini İyi Okuyun: Kargonun ücretli mi ücretsiz mi olduğunu araştırın. Bazen ucuz diye alınan ürün, kargo ücretliyse daha pahalıya mal olabilir. Fiyat araştırmasını fiyat+kargo ücretini baz alarak yapın.