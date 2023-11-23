Kalite Kongresi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyacak değerler belirlendi

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) gelenekselleşen Kalite Kongresi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 32’nci kez kapılarını bilim ve iş dünyasına açtı. Avrupa’nın en prestijli ve en çok izlenen organizasyonlarının başında gelen kongrede, Cumhuriyet’in 100 yıllık geçmişi analiz edilerek gelecek 100 yılda Türkiye’yi bekleyen gelişmeler ele alındı. 21-22 Kasım tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, ‘Su Gibi’ temasıyla düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca bilim, akademi, medya ve iş dünyasının çok değerli isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Kongrenin sonunda geleneksel olarak 31 yıldır düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Çağdaş kalite felsefesinin izini süren Türkiye Kalite Derneği (KalDer), bu yıl 32’ncisini düzenlediği Kalite Kongresi’nin ikinci gününde alanında uzman isimlerle Cumhuriyet’in su gibi akan 100 yıllık hikâyesine ışık tuttu. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan 100 yıllık geçmişinin ekonomik ve toplumsal ölçekte yaşanan gelişmelerle analiz edildiği kongrede, atılan doğru adımlar ile kaçırılan fırsatların bilançosu çıkarılarak, gelecek 100 yılda Türkiye’yi bekleyen gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhuriyet’i geleceğe taşıyacak değerler ele alındı

Kongrenin ikinci günü “Dünya Lideri Atatürk’ün Sanat Vizyonu” başlığıyla Zaman Yolcusu, Hikâye Anlatıcısı, Müzisyen, Web TV Program Yapımcısı, Sunucu Pınar Ayhan’ın gerçekleştirdiği açış konuşmasıyla başladı. Ardından Nasıl Bir Ekonomi? sorusu ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yazar Yalın Alpay, Türkiye ekonomisini gelecek yüzyıla taşıyacak potansiyeli, tarımdan sanayiye, ticaretten finansa, bilimsel ve teknolojik boyutlarıyla ele aldı. Nasıl Bir Toplum? başlığında İNGEV Başkanı Vural Çakır, RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı Salim Kadıbeşegil ve Oyuncu, TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi, Bilim Kahramanları Yönetim Kurulu Üyesi, Moderatör, Sunucu Hakan Bilgin Türkiye’nin entelektüel sermayesinin, toplumsal ve bireysel yetenek ve yetkinliklerinin gelişimi için oluşturulması gereken sosyal sistemin çerçevesini çizdi.

Nasıl Bir Coğrafya? başlığında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü, Türk Kızılayı Derneği Genel Başkan ve TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ile ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Balaban Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlarının ve doğal zenginliklerinin gelecekteki önemini ele alarak sakınılması gereken hataları vurguladı.

Bugünden Yarına Cumhuriyet Gençliği başlığında, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ile Milliyet Gazetesi Yazarı Abbas Güçlü tarafından Türkiye’yi gelecek yüzyıla taşıyacak ve onu yaşayacak olan gençliğin sorunlarının çözümlerine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yol haritası sunuldu. Ardından GençKal üyelerinden Beril Arda, Cansu Uzun ve Ulaş Çelik tarafından kaleme alınan Geleceğe Mektup okundu. Günün son başlığı olan Su Gibi Gelecek’te ise Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı ve Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlık Kurucu Başkanı Prof. Dr. Oğuz N. Babüroğlu Türkiye’yi geleceğe taşıyacak değerlere dikkat çekti. Radyo Program Yapımcısı Jozi Zalma tarafından gerçekleştirilen Geveze Show ile kongre sona erdi.

Türkiye’nin kalite liderlerine mükemmellik ödülleri verildi

İş, bilim, akademi ve medya dünyasının her yıl merakla beklediği Kalite Kongresi’nde KalDer’in 31 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini buldu. Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü Aromsa “Kültürel Dönüşüm” iyi uygulamasıyla ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. “Entegre Stratejik Planlama” iyi uygulaması ile almaya hak kazandı. Ödül beratını Aromsa adına Genel Müdür Murat Yasa ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Hıdır ve Genel Müdür Onur İncehasan aldı.

EFQM Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 5 yıldız alan kurumlar; KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve YEPAŞ oldu. Ödül beratları; KADEM adına Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve YEPAŞ adına Genel Müdür Arif Akşam’a takdim edildi.

4 yıldız alan kurumlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş., Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Fenerium, Gürmen Group, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi İSFALT A.Ş., Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılay’ı yer aldı. Ödül beratlarını; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Özhan Yeşilova, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Fenerium adına Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Gürmen Group adına Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi İSFALT A.Ş. adına Yönetim Danışmanı Emrah Gürer, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası adına Genel Sekter Şevket Kırıcı ve Türk Kızılay’ı adına Genel Müdür Dr. İbrahim Altan aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 3 yıldız alan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ödül beratı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış’a takdim edildi.

Üstün Performansta İlerleme Aşamasında olan kurum ve kuruluşlar ise şöyle sıralandı; BHT Clinic, İMES Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve SAHA İstanbul. Ödül beratlarını; BHT Clinic adına Genel Müdür Ömer Kurnaz, İMES adına Bölge Müdürü Onur Kesici ve SAHA İstanbul adına Genel Sekreter Levent Kerim Uça aldı.