Kadro Bekleyen Taşeron İşçilere Müjde: Ne Zaman Kadroya Alınacaklar?

Son zamanlarda, taşeron işçiye kadro konusu, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Seçim öncesi dönemde bu konuda birçok beyanatta bulunulmuş olsa da, henüz somut bir adım atılmamıştır. Taşeron işçilere kadro ne zaman verilmesi bekleniyor?

Taşerona Kadroda Son Durum

Kamuoyu, taşerona kadro meselesini yakından izliyor. Geçtiğimiz dönemlerde, 90 bin taşeron işçinin kadroya dahil edilmesi hakkında birçok duyuru yapılmıştı. İşte, bu konuda en güncel bilgiler...

90 Bin Taşeron İşçiyi Kimler Dahil Ediyor?

Bu konuda bakanlık tarafından şu ana kadar resmi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Ancak 90 bin taşeron işçinin kimleri içereceği konusundaki güncellemeleri sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Kadro İçin Bekleyen Taşeron İşçiler Ne Zaman Dahil Olacak?

Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilere verilen sözleri hatırlatarak, bu durumun Meclis'in açılışından hemen sonra gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Ancak taşeron işçilerin kadroya dahil edilme tarihi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmamıştır. Bakanlık, bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Taşeron İşçi Kadrosu Kabine Toplantısında Ele Alınacak mı?

Bugünkü Kabine Toplantısı'nda, taşeron işçilere kadronun verilmesi konusunun gündeme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.