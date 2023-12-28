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Kadooğlu: Ailelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden memnun oluruz

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Kadooğlu: Ailelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden memnun oluruz
Asgari ücretin 1 Ocak 2024'ten itibaren 17 bin 2 lira olarak uygulanılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal KADOOĞLU şu açıklamada bulundu:

Asgari ücretin 1 Ocak 2024'ten itibaren 17 bin 2 lira olarak uygulanılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal KADOOĞLU şu açıklamada bulundu:

“Gelişmiş ülkelerin resesyon risklerini yönetmekte zorlanacakları bir yıla giriyoruz. Küresel önlemlerin sıkılaştığı böylesine zorlu bir dönemde, ülkemizde 2024 için hedeflenen enflasyonun üzerinde bir oranla yüzde 50 düzeyinde yapılan artışın hayırlı olmasını diliyoruz. Ailelerin temel gıda alımlarını karşılamak üzere üretim yapan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün temsilcileri olarak, asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz. Bizim sektörümüzün üyeleri; ailelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden insanımızın refahı adına memnun olur. Gelir artışı iç pazarda ürünlerimize olan talebi koruyacağından, bu düzenleme sektörümüzü de olumlu etkiler. Bu kararda payı olan tüm kamu idarecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

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Ekonomi
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