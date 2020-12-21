Kadın kooperatiflerinden alınan ürünler için vergi teşviki getirilmeli

İstanbul – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyası’nda Kadın Komisyonu (İDK), kadın kooperatiflerinin pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunları masaya yatırdı. Komisyonun elde ettiği bulgulara göre, bu süreçte kreşlerini, oyun odalarını, üretim mekanlarını, atölyelerini, lokanta ve kafelerini geçici de olsa kapatmak zorunda kalan kadın kooperatifleri; fatura ödemeleri, vergi ve kredi borçları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle kırsal alanda kurulu olan kadın kooperatifleri, üretimin sürdürülmesi aşamasında ve pazara erişimde çeşitli zorluklar yaşadı. Ekonomik nedenlerle daha önceden verilen siparişlerin iptal edilmesi de kooperatiflerin karşılaştığı zorlukların bir diğer önemli nedeni olarak dikkat çekti. Diğer taraftan hijyen malzemesi üreten az sayıda kooperatif, bu süreçte iş hacmini artırmayı başardı.

İş dünyası kooperatifleri tanımıyor

İDK’nin araştırmasının yanı sıra, TÜRKONFED, TÜSİAD ve UN Women Türkiye Ofisi’nin pandeminin özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden görmek ve bu alanda politika geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere yaptığı “Covid-19 Salgını Sürecinde Kadın İstihdamı Odağında Etki Araştırması”nda da kooperatifler ele alındı. Farklı sektör ve bölgelerde faaliyet gösteren 339 kooperatif ve işletmenin katıldığı araştırma, özel sektörün kooperatiflere yönelik algısını gözler önüne serdi.

Araştırma kapsamında yapılan ankette işletmelere, bölgelerindeki kooperatiflerden haberdar olup olmadıkları soruldu. İşletmelerin yüzde 36’sı kooperatifleri tanımadığını, yüzde 40’ı da kısmen tanıdığını belirtti. İşletmelerin yüzde 49’u kadın kooperatiflerinin erişte, tarhana ve el işi ürünler satmanın ötesine geçemediği fikrine tamamen veya kısmen katıldığını ifade etti. Kadın kooperatiflerinden hizmet ya da ürün satın aldığını söyleyen işletmelerin oranı ise yüzde 11’de kaldı.

Reyhan Aktar: “Yerel yönetimler kooperatifleri desteklemede daha aktif olmalı”

Araştırmaların sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Eş Başkanı Reyhan Aktar, kooperatiflerin özellikle üretim yaptıkları ve hizmet verdikleri bölgelerde, kamu ve özel sektör tarafından bilinirliğinin artması gerektiğine dikkat çekti. Kooperatiflerin kadınlara yalnızca maddi imkan sağlamadığını söyleyen Aktar, “Kooperatifler sayesinde kadınların ortak çalışma kültürleri ve sosyal alanları da genişliyor. Bu doğrultuda, özellikle yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerini desteklemek konusunda daha aktif olmaları, belediyelerin sosyal sorumluluk alanı içine de giriyor. Diğer taraftan özel sektörün rolü de çok önemli. Araştırmaya katılan işletmelerin yarısı, kooperatiflerin tarhana satmanın ötesine geçemediğini düşünüyor. Oysa kooperatiflerimiz organik tarımdan hijyenik malzeme ve maske üretimine kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Özel sektörün kadın kooperatiflerinden aldıkları ürünler için vergi teşviki getirilmesi kooperatiflerimizi güçlendirecektir. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmesi planlanan hibe desteğinin de bu zorlu süreçte kooperatifleri bir nebze olsun rahatlatacağını düşünüyoruz” dedi.