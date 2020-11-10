Kadın girişimcileri desteklemek için üçüncü kez bir araya geldiler

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan topluma rol model olmuş, ilham vermiş kadınlarımızı teşvik etmek üzere 'Kadın Girişimcileri Destek Zirvesi ve Ödülleri' jüri toplantısı, pandemi nedeni ile online şeklinde gerçekleşti.

Daha çok kadının iş hayatında olması için farkındalığı artırmayı hedefleyen ‘Kadın Girişimcileri Destek Zirvesi ve Ödülleri’nin üçüncüsü Kasım ayında hibrit şeklinde gerçekleştirilmesi planlanılıyor.

Zirve’nin paydaşı olmanın öneminden bahseden Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Hayatın her alanında kadın dokunuşuna ihtiyaç var. Bu mecrada bunu en iyi temsil edecek yerlerden biri. İçerisinde kadınların olduğu çalışmalar da bizi son derece memnun ediyor. Bu zirve bizim için de son derece değerli. Kadınlar için popülizm adına değil reel iş yapmak önemli. Bize düşen görev ne olursa olsun, birlikte yapacağız, destek olacağız” dedi.

Hazırlıkları devam eden Zirve ve Ödüller için jüri toplantısı, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve YAPDER Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve YAPDER Başkanı Celal Toprak ile her biri sivil toplum kuruluşu önderi olan jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ödüllere ilişkin öneriler alındı ve yol haritası belirlendi. Ayrıca Zirve kapsamında düzenlenecek panele ilişkin görüşler de paylaşıldı.

Kadın Girişimcilere Destek Zirvesi Ödül Töreni Başkanlığına İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Krl. Bşk. Dilek Çapanoğlu oy birliği ile seçildi. Etkinliğin Kurul Başkanlığına ZÜCDER Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu getirildi.

Etkinlikte 2018-2019 yılında ödül alanların isimleri paylaşıldı. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen etkinlik kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantının sonunda bu yıl ödül alması için önerilen isimler paylaşıldı ve jüri üyelerinin görüşleri alındı.