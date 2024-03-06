Kacır: Türkiye nitelikli uluslararası yatırımlarla buluşturmada aktif rol üstlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye imalat sanayini daha rekabetçi ve yenilikçi yapıya kavuşturacaklarını vurgulayarak, “Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ile dijital dönüşüm alanlarında desteklediğimiz, orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 103 milyar Türk lirası yatırım tutarında 182 proje ile cari açığımızın kapanmasına yılda 7 milyar ABD doları katkı sunacağız” dedi. Bakan Fatih Kacır, Türkiye’de bulunan veya yeni yatırım yapmayı planlayan yatırımcılardan en temel beklentilerinin de “Yatırım kararlarını alırken ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak konumlandırmaları, yatırımlarını tamamlayacak güçlü bir Ar-Ge altyapısını inşa etmeleri” şeklinde açıkladı.

YASED’in Türkiye’yi nitelikli uluslararası yatırımlarla buluşturmada aktif rol üstlendiğini söyleyen Bakan Kacır, Türkiye için stratejik öneme sahip sektörlerde ve ikiz dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda sanayi-eğitim iş birliğini artırarak nitelikli insan kaynağının güçlendirileceğini vurguladı. Bakan Kacır, “Hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, 5G ve fiber iletişim altyapısının yaygınlaştırılması, lojistik bağlantıların genişletilmesi, emisyon ticaret sistemi ve karbon düzenlemesi başlıklarında atacağımız adımlarla ülkemizi dünyanın sayılı tedarik ve inovasyon merkezlerinden biri haline getireceğiz” diye konuştu.

YASED Başkanı Engin Aksoy da Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların %85’ini temsil eden YASED üyelerinin küresel düzeydeki tüm bilgi ve uzmanlıklarını tedarik zincirindeki şirketlere aktardıklarını, dünya standartlarında üretim yapmalarını sağlarken, çoğunun ilk ihracatına ön ayak olduğunu ve küresel tedarik zincirlerinde her geçen gün daha yüksek öneme sahip rolleri üstlenmelerini sağladıklarını vurguladı. Engin Aksoy, “Ülkemizin bölgesel bir üretim ve hizmet merkezi olması hedefi çerçevesinde, üyelerimizin üçte biri çevre ülkelere Türkiye’den hizmet veriyor, her geçen gün daha fazla üyemiz de Türkiye’nin ‘üs olma’ fonksiyonunu güçlendirecek hizmetleri gündemlerine almayı planlıyor” diye konuştu.

“ÖNCELİKLERİMİZ DİKKATE ALINIYOR”

Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen YASED 43’üncü Olağan Genel Kurulu, kamu, uluslararası kuruluş, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. YASED üyelerinin ve paydaşlarının geniş katılımıyla düzenlenen genel kurula, onur konuğu olarak başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın yanı sıra, büyükelçiler ile uluslararası ve yerel örgütlerin başkanları da katıldı.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan YASED Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’ye yatırım kararlarının, küresel, bölgesel, siyasi ve ekonomik gelişmelerin belirsizlikleri her geçen gün artırdığı, uluslararası doğrudan yatırım çekme konusundaki rekabetin de her geçen gün daha da çetin bir hal aldığı bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı. Aksoy, “Böyle bir konjonktürde, ülkemizin iş ve yatırım ortamını uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda rekabet içinde olduğumuz ülkelerle mukayeseli bir şekilde analiz eden tüm çalışmalarımızda, iki konunun ülkemize yatırım yapma kararını en çok etkileyen faktörler olarak öne çıktığını görüyoruz: Makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevenin öngörülebilirliği” dedi.