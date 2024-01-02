Kabak Aralık'ta Kabak Tadı Verdi

Aralık ayı, tüketici fiyatları açısından her zaman ilginç verilerle doludur. İstanbul, Türkiye'nin ekonomik kalbi olarak, bu değişimleri yakından takip eder. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, Aralık 2023'te İstanbul'da perakende fiyatları en çok artan ürün, yüzde 93,82'lik bir artışla kabak oldu. Bu oran, kabak fiyatlarındaki ani yükselişi ve piyasadaki dalgalanmayı net bir şekilde gösteriyor.

Fiyatları En Çok Artan Ürünler ve Nedenleri

Aralık ayında kabak dışında, fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber yer aldı. Ayrıca, sağlık harcamaları grubundan ilaçlar da yüzde 27,09'luk bir artışla dikkat çekti. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artış, mevsimsel etkiler, arz-talep dengesizlikleri ve ekonomik faktörlerle açıklanabilir.

Fiyatı En Çok Azalan Ürünler

İstanbul'da Aralık 2023'te fiyatı en çok düşen ürün, yüzde 12,59 ile portakal olarak belirlendi. Bu düşüş, portakalın arzındaki artış ve mevsimsel etmenlerle ilişkilendirilebilir. Ayrıca, yüzde 7,14 düşüşle porselen mutfak eşyaları, yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gaz yağı fiyatlarında da azalış gözlendi. Bu ürünlerin fiyatlarının düşmesi, piyasadaki rekabet ve tüketici taleplerinin değişimiyle açıklanabilir.

Piyasa Dinamikleri ve Tüketici Etkisi

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 119'unun fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü ve 109 ürünün fiyatı değişmedi. Bu veriler, piyasanın dinamik yapısını ve tüketici davranışlarının ekonomi üzerindeki etkisini göstermektedir. Özellikle gıda ve sağlık harcamalarındaki bu değişiklikler, tüketicilerin alım gücünü ve piyasa trendlerini etkileyen önemli faktörlerdir.