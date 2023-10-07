İzmirim Kart Bakiye Sorgulama ve Bakiye Yükleme nasıl yapılır ?

İzmirim Kart, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında kullanılan akıllı karttır. İzmirim Kart bakiyesini sorgulama ve yükleme işlemlerini sizin için araştırdık.

İzmirim Kart, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında kullanılan akıllı karttır. İzmirim Kart bakiyesini sorgulama ve yükleme işlemleri, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

İzmirim Kart Bakiye Sorgulama

İzmirim Kart Mobil Uygulaması: İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden, kart numarasını veya NFC özelliğini kullanarak bakiye sorgulama işlemi yapılabilir.

İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden, kart numarasını veya NFC özelliğini kullanarak bakiye sorgulama işlemi yapılabilir. İzmirim Kart Online İşlemler: İzmirim Kart online işlemler sayfası üzerinden, kart numarasını ve şifresini kullanarak bakiye sorgulama işlemi yapılabilir.

İzmirim Kart online işlemler sayfası üzerinden, kart numarasını ve şifresini kullanarak bakiye sorgulama işlemi yapılabilir. Mavi Kart Dolumu Makineleri: Mavi Kart Dolumu makinelerinden, kart numarasını girerek bakiye sorgulama işlemi yapılabilir.

Mavi Kart Dolumu makinelerinden, kart numarasını girerek bakiye sorgulama işlemi yapılabilir. İzmirim Kart Satış Noktaları: İzmirim Kart satış noktalarından, kart numarası veya NFC özelliğini kullanarak bakiye sorgulama işlemi yapılabilir.

İzmirim Kart Bakiye Yükleme

İzmirim Kart Mobil Uygulaması: İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir.

İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir. İzmirim Kart Online İşlemler: İzmirim Kart online işlemler sayfası üzerinden, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir.

İzmirim Kart online işlemler sayfası üzerinden, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir. Mavi Kart Dolumu Makineleri: Mavi Kart Dolumu makinelerinden, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir.

Mavi Kart Dolumu makinelerinden, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir. İzmirim Kart Satış Noktaları: İzmirim Kart satış noktalarından, kredi kartı veya banka kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılabilir.

İzmirim Kart Bakiye Sorgulama ve Yükleme Nasıl Yapılır?

İzmirim Kart Bakiye Sorgulama

1. Adım: İzmirim Kart mobil uygulamasını veya İzmirim Kart online işlemler sayfasını açın.

2. Adım: Kart numaranızı veya şifrenizi girin.

3. Adım: "Bakiye Sorgula" seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Kartınızın bakiyesi görüntülenecektir.

İzmirim Kart Bakiye Yükleme

1. Adım: İzmirim Kart mobil uygulamasını veya İzmirim Kart online işlemler sayfasını açın.

2. Adım: Kart numaranızı girin.

3. Adım: "Bakiye Yükle" seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Yüklemek istediğiniz bakiye miktarını girin.

5. Adım: Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girin.

6. Adım: "Yükle" seçeneğine tıklayın.

7. Adım: Bakiye yükleme işlemi tamamlanacaktır.

Mavi Kart Dolumu Makineleri ve İzmirim Kart Satış Noktalarında Bakiye Sorgulama ve Yükleme

İzmirim Kart bakiyesini sorgulama ve yükleme işlemi, Mavi Kart Dolumu makineleri ve İzmirim Kart satış noktalarından da yapılabilir.

Mavi Kart Dolumu Makinelerinde:

Kartınızı makinenin okuyucusuna yerleştirin.

"Bakiye Sorgula" veya "Bakiye Yükle" seçeneğine tıklayın.

Bakiye sorgulama veya yükleme işlemini tamamlamak için gerekli adımları takip edin.

İzmirim Kart Satış Noktalarında: