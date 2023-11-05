İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiği bir yüzyılda, Türkiye dijital ekonomiyi kuruyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da düzenlendi.

Zirvenin açılışında konuşan İTO Başkanı Avdagiç, MÜSİAD’ın üzerinde büyük emeği olan bir girişimci grubun Türkiye ve üyeleri için yepyeni bir rotayı ilan ettikleri Vizyoner 23 toplantısında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve zirvenin, Cumhuriyet’in ikinci asrının başlangıcıyla aynı döneme rastlamasını da çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Teknolojik ilerlemenin çok hızlı gerçekleştiği bir süreçten geçildiğini belirten Avdagiç, "Dijital çağda, dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiği bir yüzyılda, Türkiye dijital ekonomiyi kuruyor ve uluslararası rekabet argümanı olarak dijitali ve teknolojiyi vurguluyor. Bu amaçla her türlü altyapıyı hızla hayata geçiriyor. Türkiye'nin 2022'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

Avdagiç, Türkiye'nin iş dünyasının dijital dönüşümü hızla benimsemesini sağladığını aktararak, ilgili teşvikleri yaygınlaştırmakta ve çeşitlendirmekte muazzam bir liderlik modeli ortaya koyduğunu, ülkenin bu sıçramasını 2002’den beri AR-GE politikasında ortaya koyduğu yaklaşıma borçlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bütüncül bir teknoloji ve katma değer üretim merkezi haline gelme yolunda ilerlediğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye’de yüksek teknoloji sistemleri, yazılım, veri ve inovasyon üzerinde yoğunlaşan bir ekosistemin oluştuğunu gözlemliyoruz. Bütün bu çalışmalarla ülkemizi diğer ülkelerden daha öne çıkaracağız ve hak ettiği konuma hızlıca ulaştıracağız.

Dijital ekonomiyi ve girişimcilik ekosistemini çok önemsiyoruz. Çünkü, dijital ekonomi ve teknoloji, sadece herkes için ekonomik büyümeyi ve üretkenliği sağlamakla kalmayacak aynı zamanda saklı girişimcilik ruhumuzu da ortaya çıkartacak. Hani eskiden yastık altında saklı sermayenin ekonomiye kazandırılmasından bahsedilirdi ya artık yastık altında saklı girişimci ruhların ekonomiye kazandırılmasından bahsediyor olacağız."