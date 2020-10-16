ITC Global’e Türk sigorta şirketlerinden yoğun ilgi var

Sigorta sektörüne yön verecek en ileri teknolojilerin sergileneceği ve 10 binden fazla katılımcı ve sektöre yön veren 200’ün üzerinde konuşmacının yer alacağı InsureTech Connect (ITC) Global 19-20 Ekim’de online olarak yapılacak.
Yıldız Teknopark
Böylece, sigorta sektörünün gelişimi için oldukça önemli olan ITC Zirvesi’ne Türkiye’den 100’ün üzerinde üst düzey yetkili iş insanı da katılacak ve zirvede Türkiye’yi temsil edecek.
ITC Global’in pandemi sürecine rağmen görkemli bir zirve deneyimi ile gerçekleştirileceğini söyleyen InsurTech Hub Genel Müdürü Emre Kutlu, uluslararasıı düzeyde sigortacılık sektörüne yön veren yüzlerce insanın orada olacağını vurguladı.
Kutlu, zirvede sektördeki dijital dönüşüm, Covid 19 pandemi süreci ve dijitalleşmenin önemi, blockchain, siber güvenlik, KVKK, nesnelerin interneti, yapay zeka ve telematiklerin konuşulacağını aktardı.
Sigorta sektörüne yön verecek en ileri teknolojilerin görüleceği zirvede bilet sahibi katılımcıların zirveye özel oluşturulmuş platform üzerinden 10 binin üzerinde katılımcı ile birebir networking yapabileceğinin de altını çizen Kutlu, bu kişilerin ayrıca 12 ay boyunca zirve kayıtlarına erişebileceğini belirtti.
Bilet Alınabilir
Zirvede Türkiye’ye özel dijital bir salon olacağını söyleyen InsurTech Hub Genel Müdürü Emre Kutlu, Türk şirketlerin ve startup’ların burada dünyaya açılma fırsatı olacağını ifade etti.Kutlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Beşinci kez düzenlenen ITC, ilk yıllarından bu yana dünyanın en büyük Insurtech zirvesi. Geçtiğimiz sene de Las Vegas’da ses getiren bir etkinliğe imza atılmıştı. Aylarca oradaki zirve konuşuldu. Şimdi katılımcılara aynı görkemli deneyimi pandemi sürecinde yaşatmak için muazzam bir online ortam hazırlanmış. Bu zirve Türkiye sigorta ekosisteminin dünyaya tanıtılması açısından bir fırsat. Şimdiden Türkiye’den birçok startup katıldı. Ayrıca, dünyadaki insurtech’ler de Türkiye ekosistemine dair özel tanıtımlar yapmak için oldukça hevesli.Şu anda üst segment biletler tükenmiş durumda olmasına rağmen zirvenin Türkiye partneri InsurTech Hub olarak biz kendi kontenjanımızdan, özel olarak sınırlı sayıda bilet için talepleri karşılayabiliyoruz. Zirveye kısa süre kala bilet ayırt etmek için hemen https://insurtech.org/itc/
Zirvenin Global Katılımcıları kimler olacak?
Global markaların ve dünyanın önde gelen tüm inovatif sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin buluştuğu ITC zirvesindeki bazı katılımcılar ise şu isimler olacak:
- Allianz, CEO, Oliver Bate
- AXA, Global Head of AXA Next Lab, Fank Desvignes
- Amazon Web Services, Global Business Development Lead – Insurance, Anthony Jacob
- Microsoft, Insurance Industry Executive, Brian Cartwright
- Lloyd’s, Başkanı, Bruce Carnegie-Brown
- Swiss Re, Group CEO, Christian Mumenthaler
- NN Group, CEO, David Knibbe
- Cambridge Mobile Telematics, Founder & CTO, Hari Balakrishnan
- Blockchain Founders Fund, Managing Partner, Aly Madhavji
- Ve sigorta sektörüne yön veren birçok lider isim…
ITC Global Platformu:
Sıfırdan oluşturulmuş ITC Global Platformu, sigorta sektöründeki en iyi beyinleri bir araya getirmek için tasarlanmıştır.
• Networking: Hemen şimdi katılımcılarla toplantı ayarlamaya başlayabilirsiniz.
• Sohbet ve Video: Diğer katılımcılarla kolayca sohbet edin; bireysel sohbet veya grup sohbetleri yapabilir ve tek tıklamayla diğerlerini bir video görüşmesine katılmaya davet edebilirsiniz.
• Dünya Turu: Dünya Turu'nda kazanan 34 kişinin tümünü görüntüleyin ve favorinize oy verin. Türkiye Durağı Birinci Veri Analizi ve Yapay Zeka Startup’ı “Lumnion” oldu. Dünya oylaması 19 Ekim’de başlıyor!