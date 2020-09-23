İŞYERLERİ KÜÇÜLÜYOR

Bazı şirketler ise home office çalışma sistemini kalıcı hale getirdi. Bu nedenle artık büyük ofislere ihtiyaç duyulmuyor. Son dönemlerde daha küçük mekânlara taşınan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Böylelikle kira, elektrik, güvenlik gibi masraflarını kısan kurumlar, tasarruf yapmış oluyor.

Emlakta hareketlilik var

Emlaktaki hareketliğin devam edeceğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Koronavirüsle emlak sektöründe de birçok değişim yaşandı. İnsanların hayatlarındaki tüm değişiklikler gayrimenkul tercihlerini etkilediği için sektördeki hareketlilik hiçbir zaman durmuyor. Artık şirketler evden çalışmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Büyük ofislere kira vermektense merkezi semtlerde küçük ofislere taşınarak kira, elektrik, güvenlik gibi birçok masrafı azaltmış oluyorlar” dedi.,