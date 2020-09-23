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İŞYERLERİ KÜÇÜLÜYOR

Koronavirüs nedeniyle çoğu şirket evden çalışma modeline geçti. Bazı şirketler normalleşmenin başlamasıyla ofislere dönse de birçok şirket uzaktan çalışmaya devam ediyor.

İŞYERLERİ KÜÇÜLÜYOR

 Bazı şirketler ise home office çalışma sistemini kalıcı hale getirdi. Bu nedenle artık büyük ofislere ihtiyaç duyulmuyor. Son dönemlerde daha küçük mekânlara taşınan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Böylelikle kira, elektrik, güvenlik gibi masraflarını kısan kurumlar, tasarruf yapmış oluyor.

Emlakta hareketlilik var

Emlaktaki hareketliğin devam edeceğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Koronavirüsle emlak sektöründe de birçok değişim yaşandı. İnsanların hayatlarındaki tüm değişiklikler gayrimenkul tercihlerini etkilediği için sektördeki hareketlilik hiçbir zaman durmuyor. Artık şirketler evden çalışmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Büyük ofislere kira vermektense merkezi semtlerde küçük ofislere taşınarak kira, elektrik, güvenlik gibi birçok masrafı azaltmış oluyorlar” dedi.,

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEmlakOfisTügemHakan Akdoğan
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