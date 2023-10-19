İsviçre'de İş Bulmak Artık Daha Kolay: İşçi Açığı 85 Bin Kişi! 103 Bin Lira Maaşla Çalışmak İster misiniz?

Türkiye'de ekonomik sıkıntılar son dönemde artış gösteriyor. Pandemi süreci ve öncesinde başlayan enflasyon ve döviz kuru yükselişleri, küresel çapta artan enflasyonla birleşerek ekonomik zorlukları daha da ağırlaştırdı. Artan enflasyon ve döviz kurları nedeniyle, Türkiye'de zamlar ardı ardına geldi ve vatandaşlar ekonomik olarak zor bir dönem geçirmeye başladı. Hayat pahalılığı ve işsizlikle mücadele eden birçok insan, geçimlerini sağlamak için farklı alternatifler arayışına girdi.

Hayat pahalılığıyla başa çıkmak ve daha iyi bir iş bulmak isteyenler, yayınlanan iş ilanlarını incelerken, özellikle yurtdışı iş fırsatları dikkat çekiyor. Yurtdışında çalışmayı düşünenler, Almanya'nın ardından İsviçre'de de yabancı işçi alımlarının başladığını gözlemlemeye başladılar. İsviçre'nin genç nüfusunun azalması, işverenleri işçi arayışına yönlendirdi ve bu ülkede 103 bin lira maaşla çalışacak işçiler aranıyor. İşte bu fırsatın detayları:

103 Bin Lira ile 200 Bin Lira Arası Maaş İmkanı

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın ardından, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de de işçi alımları gündemde. İsviçre'de işçi sıkıntısı, pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma gibi faktörlerle başladı. İşçi açığının hangi sektörlerde olduğu da netleşti. Söz konusu sektörlerdeki maaşlar 103 bin liradan başlayarak 200 bin liraya kadar çıkıyor.

85 Bin İşçi Açığı

İsviçre'de genç nüfusun azalması nedeniyle işçi açığı zaten mevcuttu. Özellikle doktor eksikliği büyük bir sorun olarak ön plana çıktı. Yaşlı bakımı ve hastanelerde çalışacak hemşirelere yönelik iş ilanları da yayınlandı. İsviçre'de şu anda 85 bin vasıflı işçi açığı bulunuyor ve bu sayının yıl sonuna kadar artması bekleniyor.

Çalışmak İçin Adımlar

İsviçre'de çalışmak isteyenlerin DynaJobs ve Adecco gibi kuruluşlara başvurması gerekmektedir. Ayrıca davet üzerine İsviçre'ye gitmek isteyenlerin belirli bir dil seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların İsviçre'de devlet yardımı olmadan yaşayabileceklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların İsviçre'de kalabilecekleri bir evleri olması gerekmektedir.

İsviçre'de Çalışanların Maaşları

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de para birimi İsviçre Frangı'dır. İsviçre'de çalışanlara saatlik olarak 23 İsviçre Frangı, aylık olarak ise 4 bin İsviçre Frangı ödenmektedir. Bu, Türk Lirası cinsinden hesaplandığında saatlik ücretin yaklaşık olarak 596 lira, aylık ücretin ise 103 bin lira olduğu anlamına gelmektedir.