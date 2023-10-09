İşverenler ve Çalışanlar Dikkat! Kıdem Tazminatında Yeni Dönem Başlıyor!

Kıdem tazminatı, çalışanların en çok dikkatini çeken konulardan biridir. Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nin bu konuda verdiği son karar, birçok çalışan için önem arz ediyor.

Kıdem Tazminatında Yeni Dönem

İzmir'de bir endüstri kuruluşunda görev yapan Ş.P.G., Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'ne başvurdu. 11 Ocak 2021 tarihinde işe başlamış olan bu kişi, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Haziran 2021'de ücretsiz izne ayrıldı. Ancak, 7 Temmuz 2021'de işveren tarafından iş sözleşmesi sonlandırıldı.

Ücretsiz İzin ve Kıdem Tazminatı Bağlantısı

Bu dönemdeki ücretsiz izin süresinin kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilmesi gerektiğini savunan Ş.P.G., iş akdinin haksız bir şekilde sonlandırıldığına inanarak dava açtı. Bu süreçte, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesi altındaki "işveren tarafından verilen diğer izinler" kapsamına girmesi gerektiğini ifade etti.

Davalı firmanın avukatı, çalışanın kıdem süresinin yeterli olmadığını iddia etti. Ancak, mahkeme bu iddiayı kabul etmedi.

Mahkemenin İşe İade Kararı

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi, çalışanın haklı olduğuna hükmetti ve ücretsiz izin süresinin kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınması gerektiğine karar verdi. Bu karar, işçinin temel haklarına müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu kararın yanı sıra, mahkeme işvereni 119 bin lira kıdem tazminatı ve 88 bin 500 lira işe başlatılmama tazminatı ödemesine hükmetti.

Uzman Görüşleri

Davacının avukatı Ali Onar, mahkemenin aldığı bu kararın, salgın sürecindeki ücretsiz izinlerin kıdem hesaplamasında göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Onar, "İşçinin temel haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor. Eğer bu karar kesinleşirse, iş hukukunda büyük bir emsal teşkil edecek." dedi.