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İstihdam Krizi: 500 Bin Kişilik Açık Var! Maaşı 100 Bin TL Eleman Yok

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İstihdam Krizi: 500 Bin Kişilik Açık Var! Maaşı 100 Bin TL Eleman Yok
Türkiye'nin inşaat malzemeleri ve inşaat sektöründeki istihdam açığı giderek belirginleşiyor. 6 yıl önce sektörde 2 milyondan fazla kişi görev alırken, bu rakam şimdilerde 1.5 milyona geriledi. İşçi bulmakta yaşanan zorluklar da maaşlarda artışa sebep oluyor.

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ve inşaat sektöründeki istihdam açığı giderek belirginleşiyor. 6 yıl önce sektörde 2 milyondan fazla kişi görev alırken, bu rakam şimdilerde 1.5 milyona geriledi. İşçi bulmakta yaşanan zorluklar da maaşlarda artışa sebep oluyor.

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Hazır Beton Sektöründe Yetişmiş Eleman Eksikliği

Türkiye, dünyada hazır beton üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Ancak bu başarının yanı sıra sektör, yetişmiş eleman eksikliğinden muzdarip. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), bu konuda önemli eğitimler verdiğini belirtse de, yetiştirilen elemanların bir kısmı yurtdışına yönlendiriliyor.

Beton Üretimi ve Kapasitesi

Yavuz Işık, Türkiye'nin hazır beton üretimindeki artışa ve kapasitesine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 105 milyon metreküp üretim kaydedilirken, bu yıl bu rakamın 115 milyon metreküpe ulaşacağını ifade ediyor. Ayrıca Türkiye'nin global beton üretiminde Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada geldiğini ve Avrupa kapasitesine göre lider konumda olduğunu belirtiyor.

Hazır Betonun Önemi ve Kalitesi

Hazır beton, inşaat sektöründe vazgeçilmez bir malzemedir. THBB, bu malzemenin üretim kalitesini artırmak için çeşitli sistemler ve denetimler oluşturmuştur. Betonun güvenilirliği ve kalitesi, sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

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Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve Yeniden İnşa İhtiyacı

Türkiye'nin deprem riski altında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle her yıl 300 bin konutun yeniden inşa edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle İstanbul'da 600 bin bağımsız birimin yeniden yapılması veya güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi

THBB tarafından düzenlenen BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, sektörün liderlerini bir araya getiriyor. Bu fuar, son teknolojilerin, yerli üretim projelerinin ve sektörel gelişmelerin ilk kez tanıtıldığı bir platform olacak. Ayrıca, fuarda B2B görüşmeleri ve uluslararası anlaşmalar da gerçekleşecek. Fuar, sektörün 2024 vizyonunu tanıtmayı amaçlıyor ve toplamda 12 binden fazla sektör profesyonelinin katılımını bekliyor.

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