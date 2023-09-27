İstanbul'da Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Geldi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti..

Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları, dünya genelindeki petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 90 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu indirim, uzun bir süre sonra gelen olumlu bir gelişme olarak sürücüleri sevindirdi.

İndirim sonrasında İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 36.66 TL oldu. Ankara'da 37.25 TL, İzmir'de 37.37 TL, Adana'da 37.70 TL, Bursa'da 37.30 TL, Antalya'da 37.88 TL, Diyarbakır'da 37.93 TL ve Trabzon'da 37.50 TL olarak güncellendi. Motorin fiyatları ise bu günlük güncelleme kapsamında değişiklik göstermedi.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlarla rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 36,61 TL

Motorin: 39,96 TL

LPG: 17,33 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 36,66 TL

Motorin: 40,03 TL

LPG: 17,78 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 37,25 TL

Motorin: 40,58 TL

LPG: 17,75 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları: