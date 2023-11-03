İstanbul’da Aile Bütçesini Zorlayan Hayat Pahalılığı: Aylık 46 Bin TL’ye Ulaşan Maliyetler

İstanbul, ışıltılı hayatıyla göz kamaştırırken, aile bütçelerini sarsan yaşam maliyetleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın detaylı araştırmaları, şehirdeki dört kişilik bir ailenin aylık yaşam giderlerinin adeta göğe ulaştığını ortaya koyuyor.

İstanbul'da Yaşam Maliyetinin Gözle Görülür Artışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olan İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen ekim ayı yaşam maliyeti çalışmasına göre, megakent İstanbul'da yaşamak hiç de kolay değil. Araştırmalar, maliyetlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,69 oranında arttığını gösteriyor. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam giderleri ise inanılması güç bir şekilde 45.956 TL'ye yükselmiş durumda.

Zaman İçindeki Maliyet Artışları

İstanbul'da yaşam maliyetleri yalnızca yıllık değil, aylık bazda da önemli artışlar gösteriyor. Önceki aya göre %3,13 ve önceki yılın Aralık ayına göre %66,53 gibi dikkat çekici oranlarda yükseliş söz konusu. Yıl bazında yapılan değerlendirme ise aile bütçelerinin ne denli zorlandığını gözler önüne seriyor: %76,69’luk bir yıllık artış.

Hayatı Zorlaştıran Ürün Fiyatlarındaki Büyük Artış

Bu maliyet artışlarının yanı sıra zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları da rekor düzeyde yükseliş gösteriyor. Zeytinyağı fiyatları, bir önceki yıla göre %145,8 gibi şaşırtıcı bir artış göstermiş. Gündelik yaşamda sıkça tüketilen temizlik ürünlerinin fiyatları da bu yükselişten nasibini almış ve %120,47'lik bir artışla aile bütçelerine ek yük oluşturmuş durumda.