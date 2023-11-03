  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul’da Aile Bütçesini Zorlayan Hayat Pahalılığı: Aylık 46 Bin TL’ye Ulaşan Maliyetler

İstanbul’da Aile Bütçesini Zorlayan Hayat Pahalılığı: Aylık 46 Bin TL’ye Ulaşan Maliyetler

Yayınlanma:
İstanbul’da Aile Bütçesini Zorlayan Hayat Pahalılığı: Aylık 46 Bin TL’ye Ulaşan Maliyetler
İstanbul, ışıltılı hayatıyla göz kamaştırırken, aile bütçelerini sarsan yaşam maliyetleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın detaylı araştırmaları, şehirdeki dört kişilik bir ailenin aylık yaşam giderlerinin adeta göğe ulaştığını ortaya koyuyor.

İstanbul, ışıltılı hayatıyla göz kamaştırırken, aile bütçelerini sarsan yaşam maliyetleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın detaylı araştırmaları, şehirdeki dört kişilik bir ailenin aylık yaşam giderlerinin adeta göğe ulaştığını ortaya koyuyor.

2023/09/15/para11.jpg

İstanbul'da Yaşam Maliyetinin Gözle Görülür Artışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olan İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen ekim ayı yaşam maliyeti çalışmasına göre, megakent İstanbul'da yaşamak hiç de kolay değil. Araştırmalar, maliyetlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,69 oranında arttığını gösteriyor. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam giderleri ise inanılması güç bir şekilde 45.956 TL'ye yükselmiş durumda.

2023/09/15/para14-002.jpg

Zaman İçindeki Maliyet Artışları

İstanbul'da yaşam maliyetleri yalnızca yıllık değil, aylık bazda da önemli artışlar gösteriyor. Önceki aya göre %3,13 ve önceki yılın Aralık ayına göre %66,53 gibi dikkat çekici oranlarda yükseliş söz konusu. Yıl bazında yapılan değerlendirme ise aile bütçelerinin ne denli zorlandığını gözler önüne seriyor: %76,69’luk bir yıllık artış.

2023/09/15/para4.jpg

Hayatı Zorlaştıran Ürün Fiyatlarındaki Büyük Artış

Bu maliyet artışlarının yanı sıra zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları da rekor düzeyde yükseliş gösteriyor. Zeytinyağı fiyatları, bir önceki yıla göre %145,8 gibi şaşırtıcı bir artış göstermiş. Gündelik yaşamda sıkça tüketilen temizlik ürünlerinin fiyatları da bu yükselişten nasibini almış ve %120,47'lik bir artışla aile bütçelerine ek yük oluşturmuş durumda.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Emlak Alım Satımlarında Yeni Dönem: Emlak İşlemlerinde Yepyeni Bir Güvenlik Dönemi Başlıyor!
Emlak Alım Satımlarında Yeni Dönem: Emlak İşlemlerinde Yepyeni Bir Güvenlik Dönemi Başlıyor!
Bakan Açıkladı! Cebinizi Rahatlatacak Haber: Emekli ve Memur Maaşlarına Rekor Zam!
Bakan Açıkladı! Cebinizi Rahatlatacak Haber: Emekli ve Memur Maaşlarına Rekor Zam!
ABD Ekim Ayı İstihdam Raporu Açıklandı: Beklenenden Düşük Artış ve İşsizlik Oranında Yükseliş Var
ABD Ekim Ayı İstihdam Raporu Açıklandı: Beklenenden Düşük Artış ve İşsizlik Oranında Yükseliş Var
2024 pasaport ücretleri: 2023 pasaport 10 yıllık ücretleri ne kadar?
2024 pasaport ücretleri: 2023 pasaport 10 yıllık ücretleri ne kadar?
Halkbank’tan iş fikrine güvenen girişimciler için "Jet Luck" yarışması
Halkbank’tan iş fikrine güvenen girişimciler için "Jet Luck" yarışması
AYİDER Kaliteli eleman İçin Meslek Liseleriyle İşbirliği Yapacak
AYİDER Kaliteli eleman İçin Meslek Liseleriyle İşbirliği Yapacak
Çin Tedarikçi Buluşması İstanbul’da Düzenlendi
Çin Tedarikçi Buluşması İstanbul’da Düzenlendi