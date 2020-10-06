İstanbul ve İzmir, U20’i Destekleyen 39 Şehir Arasında Yer Aldı

G20 Liderler Zirvesi’nin öncesinde düzenlenen U20 (Urban 20) Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan 39 şehir arasında İstanbul ve İzmir’de yer aldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin biraraya geldiği G20’nin 22 Kasım’daki toplantısı öncesinde Riyad’ın evsahipliğinde online olarak bir araya gelen belediye başkanları, sürdürülebilir kentleşme için yatırım yapmaları için dünya liderlerine çağrıda bulundu. U20’e katılan şehirler arasında İzmir ve İstanbul dışında Barselona, Berlin, Buenos Aires, Londra, Los Angeles, Madrid, Montreal, Osaka, Paris, Seul ve Tokyo yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı Zirve’nin son gününde belediye başkanları rekor katılımla G20’de resmi olarak sunulacak 27 maddelik U20 Bildirgesi’ne destek verdi.

U20 Bildirisi; G20’yi, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kentleşmeyi desteklemek için U20 ile yatırım ve işbirliği yapmaya çağırıyor. Bildiri G20’yi iklim krizi konusunda taahhütte bulunmaya ve acilen harekete geçmeye davet ediyor. U20 Başkanı HE Fahd Al-Rasheed: “Medeniyetimizin bir sonraki fazında şehirlerin oynayacağı rolü belirlemek bizim için büyük bir şans ve fırsat” dedi.

Şehirler; koronavirüs (COVID-19) salgınıyla kesintiye uğrayan, aksayan yaşamı sürdürülebilir ve bir şekilde onarmaya çalışırken, U20 Bildirisi ile dünya liderlerine sunulan taahhütler, yöneltilen sorular ve önerilen politikalar, kentsel alanların yeniden canlandırılmasında ve tasarlanmasında önemli bir rol oynayacak.

Bildiriye göre; dünya nüfusunun %68’inin 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacak. Bu nedenle U20’nin 27 maddelik Bildirisi; G20 üyesi ülkelerin “

gelişmenin merkezi olan şehirlere doğrudan yatırım yapmasının” çok önemli bir yükümlülük olduğunu vurguluyor.

Bildiri aynı zamanda G20 ülkelerine; sera gazı emisyonlarını, 2030’a kadar gerçekleşmesi gereken küresel azalma miktarının %50’sini sağlayacak şekilde azaltmak için taahhütte bulunarak “iklim krizi konusunda derhal” aksiyon almaları çağrısında bulundu.