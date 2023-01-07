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İstanbul'un 2022 ihracatı 100 milyar dolara dayandı

İstanbullu şirketlerin ihracatı, 2022'de 2021'e göre yüzde 12 artarak 99,4 milyar dolara yükseldi.

EKONOMİ 07.01.2023, 16:40
İstanbul'un 2022 ihracatı 100 milyar dolara dayandı

Küresel ticarette önemli bir konuma sahip olan İstanbul'daki şirketler, 2022'de de dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam etti. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm sektörler gelen talepleri karşılayabilmek için geçen yıl da kapasitelerini artırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı, 2022'de 2021'e göre yüzde 12 artarak 99,4 milyar dolara yükseldi.

İstanbul'u, 19,2 milyar dolarla Kocaeli, 16,2 milyar dolarla Bursa, 13,9 milyar dolarla İzmir, 11,6 milyar dolarla Ankara, 10,5 milyar dolarla Gaziantep, 5,2 milyar dolarla Manisa, 4,9 milyar dolarla Sakarya, 4,7 milyar dolarla Denizli, 3,6 milyar dolarla Hatay takip etti.

Geçen yıl dünyanın 234 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,1 oldu.

En fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler yaptı

Geçen sene en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, 2022 yılında 2021'e göre 10 milyar 649 milyon dolar arttı.

İstanbul'u 2 milyar 268 milyon dolarla Ankara, 2 milyar 190 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 703 milyon dolarla İzmir, 931 milyon 765 bin dolarla Bursa, 517 milyon 103 bin dolarla Adana, 430 milyon 440 bin dolarla Gaziantep, 398 milyon 436 bin dolarla Mersin, 266 milyon 705 bin dolarla Konya, 248 milyon 972 bin dolarla Kayseri izledi.

Bu dönemde, Adana 3 milyar dolar, Mersin 2 milyar 985 milyon dolar, Konya 3 milyar 262 milyon dolar, Kayseri 3 milyar 145 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracatı kimya sektörü yaptı

Sektörel bazda bakıldığında geçen sene en fazla İstanbul'da en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri bünyesinde faaliyet gösteren şirketler yaptı. Kentteki kimyevi maddeler ve mamulleri şirketleri 2022'de 17 milyar 657 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 14 milyar 718 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 10 milyar 201 milyon dolarla çelik sektörü, 7 milyar 818 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 7 milyar 668 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Bu da sanayi sektörünün İstanbul'un ihracatında önemli bir payı olduğunu ortaya koyuyor.

En fazla Almanya'dan talep geldi

Geçen sene İstanbullu şirketlerin ürünlerine en fazla talep Almanya'dan geldi.

2022'de İstanbul'dan Almanya'ya 8 milyar 352 milyon dolar tutarında dış satım yapıldı.

Almanya'yı 5 milyar 679 milyon dolarla ABD, 5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 418 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 910 milyon dolarla İspanya izledi.

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