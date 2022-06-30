İstanbul turizmde Avrupa destinasyonlarını geçti

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin, “Büyük bir memnuniyetle belirtmeliyim ki İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı.” dedi.

EKONOMİ 30.06.2022, 17:44
İstanbul turizmde Avrupa destinasyonlarını geçti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB haziran ayı toplantısında yaptığı konuşmada, son 2 yıldır hasret kaldıkları canlılığa “yeniden merhaba” diyebilmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

İstanbul’da Mayıs 2022 otel doluluklarının yüzde 78,4 olarak kapandığını, Mayıs 2019’a bakıldığında bu oranın yüzde 58,2 olduğunu ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

“Mayıs ayını tek başına aldığımızda İstanbul’da inanılmaz bir başarı görüyoruz. 2022 yılı rakamlarını sadece 2019 ile karşılaştırıyoruz. 2020 ve 2021 yılları aslında turizm sektörü için tamamen yok saydığımız iki yıl. Bu yılın ilk 5 ayına baktığımızda İstanbul’daki doluluklar yüzde 66,8 olarak gerçekleşti, 2019’daki ilk 5 aylık dönemde bu oran yüzde 69 idi. Dolayısıyla ilk 5 aya baktığımızda 2019’un gerisindeyiz ama sadece mayıs ayına baktığımızda 2019’dan çok daha yüksek bir yerlerdeyiz. Aslında bu yükseliş trendi de devam ediyor.”

"İstanbul’da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022’de 127,4 avro oldu"

Eresin, Türkiye geneline bakıldığında Mayıs 2022’de otel doluluklarının yüzde 70,3, Mayıs 2019 ile karşılaştırdığında yüzde 54,6 olduğunu aktararak, bu yılın ilk 5 ayına bakıldığında Türkiye genelinde dolulukların yüzde 59,8 olurken, 2019’da aynı dönemde yüzde 62,6 olarak kaydedildiği bildirdi.

Oda fiyatlarının en sevindirici gelişme olduğunu vurgulayan Eresin, “Oda gelirlerimizdeki yükseliş gözle görülür bir şekilde aslında Avrupa tarafından da takibe alınmış durumda. İstanbul’da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022’de 127,4 avro oldu. Bu rakam, 2019’da 81,7 avroydu. Şu anda İstanbul ortalama oda fiyatlarında oldukça iyi gidiyor. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelire baktığımızda Mayıs 2022’de 99,8 avro oldu. Bu rakam 2019’da 42,5 avroydu.” diye konuştu.

Eresin, Türkiye geneline bakıldığında günlük satılan oda bedelinin Mayıs 2022’de 103,9 avro iken, 2019 yılında 68,5 avro olduğunu, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerin ise Mayıs 2022’de 73,1 avro, 2019’da ise 37,3 avro olarak ölçüldüğünü dile getirdi.

Ocak-mayıs döneminde günlük satılan oda bedelinin 2022’de 104,9 avro iken, 2019’un aynı döneminde bu rakamın 80,4 avro olduğunu anlatan Eresin, “Ocak-mayıs döneminde, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlere baktığınızda 2019’da 55,5 avro iken, 2022’de 70,1 avroya çıktı. Büyük bir memnuniyetle belirtmeliyim ki İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı.” şeklinde konuştu.

“Konaklama sektöründe yatırımda yeniden artışlar başladı”

Eresin, yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artışın devam ettiğini belirterek, 2022’nin 2021’den çok daha iyi olacağını gördüklerini, 2019 rakamlarının yıl bazında yakalama imkanının çok yüksek olduğunu, 2019 yılını geçebilmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Konaklama sektöründe yatırımda yeniden artışların başladığını vurgulayan Eresin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde toplam 23 ilde 42 yeni otel projesinin yatırım teşvik belgesi aldığını, bu yatırımların toplamının 1 milyar 892 milyon TL tutarında teşvik kullanılarak tamamlanacakmış gibi gözüktüğünü aktardı.

Eresin, MEB ile varılan mutabakat sonrasında Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin adının “TÜROB 50. Yıl Şişli Turizm Meslek Lisesi” olarak değiştirilmesi konusunda sürecin tamamlanmak üzere olduğunu anlattı.

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