İstanbul sanayi ürünleri ihracatında yüzde 47,2 paya ulaştı

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görev üstlenen İstanbul, sanayi ürünleri ihracatında da önemli bir paya sahip bulunuyor. Sanayi şirketleri, ürünlerini küresel ticarette önemli bir konuma sahip olan İstanbul'dan dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Ağustosta sanayi sektörü 15 milyar 324 milyon dolarlık ihracata imza atarken, söz konusu dış satımın 7 milyar 237 milyon dolarını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

Temmuzda sanayi sektörü ihracatının yüzde 44,5'ini gerçekleştiren İstanbullu şirketlerin payı geçen ay yüzde 47,2'ye ulaştı. İstanbullu şirketler, Ağustos 2021'de ise sanayi sektörü ihracatının yüzde 45,8'ine imza atmıştı.

Kentin sanayi ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artış kaydetti.

Geçen ay İstanbul'dan kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 528 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 269 milyon dolar, çelik sektörü 923 milyon 513 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 623 milyon 601 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 615 milyon 840 bin dolar, otomotiv endüstrisi 506 milyon 724 bin dolar, mücevher sektörü 417 milyon 484 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri 368 milyon 767 bin dolar, makine ve aksamları 275 milyon 185 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 231 milyon 234 bin dolar, iklimlendirme sanayi 226 milyon 955 bin dolar, deri ve deri mamulleri 138 milyon 114 bin dolar, gemi yat ve hizmetleri 57 milyon 378 bin dolar, halı sektörü 47 milyon 133 bin dolar ve diğer sanayi ürünleri 7 milyon 760 bin dolarlık ihracat yaptı.

Sanayi ihracatında 14 il 100 milyon doları aştı

İstanbul'un ardından ağustos ayında en fazla sanayi ihracatını gerçekleştiren il 1 milyar 398 milyon dolar ile Kocaeli oldu.

1 milyar 268 milyon dolarla Bursa üçüncü sırada yer alırken, İzmir 839 milyon 996 bin dolarlık, Ankara 658 milyon 511 bin dolarlık, Gaziantep 531 milyon 399 bin dolarlık, Manisa 356 milyon 51 bin dolarlık, Denizli 332 milyon 735 bin dolarlık, Sakarya 268 milyon 742 bin dolarlık ve Hatay 225 milyon 670 bin dolarlık sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Konya'dan 224 milyon 58 bin dolarlık, Kayseri'den 195 milyon 589 bin dolarlık, Adana'dan 187 milyon 234 bin dolarlık, Tekirdağ'dan 136 milyon 124 bin dolarlık ve Kahramanmaraş'tan 110 milyon 753 bin dolarlık sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.

Böylece Türkiye'nin 14 ilinde geçen ay 100 milyon doların üzerinde sanayi ürünleri ihracatına imza atıldı.

İstanbul'un Almanya'ya ihracatı ağustosta 650 milyon doları aştı

Geçen ay Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 47,2'sini gerçekleştiren İstanbul'dan dünyanın 212 noktasına dış satım yapıldı.

İstanbul'un en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, Almanya ve ABD zirvede yer aldı.

İstanbul'dan en fazla ihracat 658 milyon 163 bin dolarla Almanya'ya yapıldı.

Almanya'yı, 553 milyon 738 bin dolarla ABD, 462 milyon 492 bin dolarla Birleşik Krallık, 339 milyon 228 bin dolarla İtalya ve 312 milyon 987 bin dolarla İspanya takip etti.