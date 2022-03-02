İstanbul Ordu’yu dinledi, tatilin rotasını belirledi

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turizm Araştırma Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) turizm sektörü ile ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) ve ÇEVDODER gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiği “Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi – 2 / İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma” zirvesi Gayrettepe’deki Dedeman İstanbul Hotel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Sektörün çok kıymetli temsilcilerine ve yıldızlar ordusuna hitap etmekten mutluluk duyduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yeni arayışlar başlığını sadece turizm, teknoloji değil, tüm konular hakkında yeni arayışlar peşinde olmamız gerek diye düşünüyorum. Dünya değişiyor. Şartlar değişiyor, onu aşmak en büyük hedefimiz olmalı” dedi.

Dr. Mehmet Hilmi Güler konuşmasına şöyle devam etti:

-Türkiye’nin turizm potansiyelini tartıştığımız bugün de gerçekten güzel şehrimiz güzel ülkemiz var. Yeni arayışlar noktasında Ordu’da üç ay olan turizm sezonunu 12 aya yaydık. Kar festivalleri de yapıyoruz. Aynı zamanda yine “Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu” sloganıyla da emin adımlarla ilerliyoruz.

-Karadeniz’in müthiş bir tarih kültür birikimi var. Yeniden keşfediyoruz ve keşfettikçe sürekli yukarıya doğru müthiş bir ivme kazanıyor. Turizmin potansiyeli çok yüksek. İkinci potansiyelimizde kadınlarımız. Çalışkanlıkları, dürüstlükleriyle…Bunları toplayınca bambaşka bir potansiyel ortaya çıkıyor. 81 ilimizde büyük potansiyel, kaynağımız var.

-Ordu’nun 300 şelalesi var. Kanyonları, yaylaları mevcut. Karadeniz’i gelin keşfedin. Her bölgesi görülmeye değer. Yeni Arayışlar zirvesinde ben de bir öneri sunmak isterim. Aslında serbest piyasa başıboşluk değildir. Dengeyi sağlamak açısından, eksikleri görmek açısından, turizm kurumlarına kaynak üretmesi açısından düzenleyici bir kurum çalışabilir. Hem ilimizi hem de tüm Karadeniz’i kapsayan yeni bir turizm planı oluşturulmalı. Gemi seyahati, sağlık turizmi gibi alanlarda yenilikleri bölgeye kazandırabiliriz.

Pandemi sonrası farklı bir ortam oluştan Ordu’da, Meyve toplayabileceğiniz, anı biriktirebileceğiniz, fındık toplayabileceğiniz, sahilinde yürüyüş yapabileceğiniz farklı alternatif turizm olanaklarını sağlayabilir, ön ayak olabiliriz. Gıda güvenliği ve iklim değişikliği konularındaki yaşananları bölge olarak avantaja çevirebiliriz.