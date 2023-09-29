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İstanbul Mücevher Fuarı 2023: Dünyanın Lider Mücevher Buluşması Başlıyor!

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İstanbul Mücevher Fuarı 2023: Dünyanın Lider Mücevher Buluşması Başlıyor!
Istanbul Jewelry Show, dünyanın en prestijli mücevher fuarlarından biri olma unvanını taşıyor. 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek bu özel organizasyon, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Istanbul Jewelry Show, dünyanın en prestijli mücevher fuarlarından biri olma unvanını taşıyor. 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek bu özel organizasyon, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Sadece Bir Fuar Değil, Sektöre Yön Veren Bir Buluşma

Bu yılki etkinlik, sadece sergilenen muhteşem tasarımlarla değil, aynı zamanda düzenlenecek paralel etkinliklerle de adından söz ettirecek. Bu etkinlikler, mücevher sektörüne yenilikçi bakış açıları ve eğitimler sunmayı hedefliyor.

2024 İlkbahar-Yaz Trendleri WGSN ile Açığa Çıkıyor!

“Art for Jewellery- Inspiration Hub” kapsamında, dünyanın önde gelen trend tahmin firması WGSN tarafından hazırlanan özel bir seminer sunulacak. 6 Ekim Cuma günü, WGSN'den gelen uzman ekiple 2024 İlkbahar-Yaz trendlerine dair sırlar paylaşılacak. Bu seminer, katılımcılara ve ziyaretçilere yeni sezona nasıl bir yol haritasıyla ilerlemeleri gerektiğine dair benzersiz ipuçları sunacak.

Mücevherin Başkenti: İstanbul

Dünyanın dört bir yanından “Altınlar”, “Elmaslar” ve “Pırlantalar” gibi değerli mücevherler, İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geliyor. Informa Markets işbirliğiyle düzenlenen fuar, uluslararası arenada sektörün en önemli buluşma noktası olma yolunda ilerliyor.

Sürdürülebilirlik ve Gelişim Odaklı Etkinlikler

Fuarın bir diğer dikkat çeken yönü, sektörün gelişimine ve sürdürülebilirliğine olan katkısı. Mücevher İhracatçıları Birliği ve Istanbul Jewelry Show ortaklığında gerçekleştirilecek “Art for Jewellery - Inspiration Hub” etkinliği bu misyonu destekliyor. 6 Ekim'deki WSGN semineri, sektöre yön veren trendleri ve malzeme yeniliklerini açıklayarak, katılımcılara yeni sezonda nasıl bir strateji belirlemeleri gerektiğini gösterecek.

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