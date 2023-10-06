İstanbul Metal İhracatı Eylül Ayı Sonuçları Açıklandı: Eylül'de Metal Fiyatları Neden Düştü? İşte Cevabı!

Eylül ayı, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından yayınlanan 'TR-METALENDEKS' sonuçlarına ev sahipliği yaptı. Analize göre, 2023'ün ilk yarısında demir-çelik ihracatında yüzde 17'lik bir azalma ve metal sanayi ihracatında yüzde 12'lik bir daralma yaşandı.

Dünya Ticaretinde Daralma

2023 yılına dair global ticaret verilerine göre, dünya mal ticareti yavaşlamaya başladı. İlk altı ay sonunda bu ticaret, 2022'ye göre yüzde 5 oranında daralarak 11,87 trilyon dolara indi. Dünya Ticaret Örgütü, bu daralmanın yılın ikinci yarısında da sürmesini bekliyor.

Eylül Ayında Metal Fiyatlarındaki Değişiklikler

Metal fiyatları, Eylül ayında farklı nedenlerle geriledi. Çin ekonomisindeki dengesizlikler, güçlü dolar ve sıkı para politikaları gibi faktörler, metal fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak, Türk Lirası'nın ay içindeki düzeltme hareketi ihracatı olumlu etkiledi.

İhracat ve Sanayi PMI Verileri

PMI verileri, metal sanayi ihracatı için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Özellikle çelik, alüminyum ve bakır ürünleri kullanan sanayilerde bu veriler, Eylül ayında gerileme gösterdi. Avrupa bu gerilemenin merkezinde yer aldı.

Net İhracatçı Sorununa Dikkat Çekiliyor

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, net ihracatçı konusunun acil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Özellikle alüminyum ve bakırda bu konunun önemli olduğunu belirtti.

Metal İhracatı Eylül'de Nasıl Performans Gösterdi?

Eylül ayında, metal sanayi ihracat miktarı ve değeri geriledi. Ancak birim fiyatlar, özellikle hırdavat ve armatürde artış gösterirken, bakır, alüminyum ve döküm fiyatlarında sınırlı bir gerileme yaşandı.

İhracat Siparişlerindeki Eğilim

Alınan ihracat siparişleri 2023'ün ikinci yarısında düşüş eğilimini sürdürdü. Fiyat baskısı ve indirim talepleri ile birlikte sipariş alınan müşteri sayısında genel bir daralma eğilimi gözlemlendi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracat Değerlendirmesi

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, demir ve demir dışı metaller sektörünün Eylül ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 14,2 düşüşle 1 milyar dolar olduğunu bildirdi. Türkiye'nin stratejik konumunun avantajlarından bahseden Tecdelioğlu, üretim ve ihracatın devamının önemini vurguladı.