İstanbul Marketing Summit’in Ödülleri Sahiplerine Dağıtıldı

Zorlu PSM’de gerçekleşen İstanbul Marketing Awards Ödül Töreni iş dünyası ve yaratıcı endüstrilerin temsilcilerini renkli bir organizasyonla ağırladı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen İstanbul Marketing Awards’da, binden fazla başvuru içerisinden en yaratıcı ve başarılı olanlar seçilerek, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik, Dijital ve Teknoloji, Ürün & Deneyim & Satış, Marka İletişimi ve Tasarım ve Yaratıcılık olmak üzere beş kategoride değerlendirildi.



Bu yıl toplam 191 projenin ödüle layık görüldüğü organizasyonda en çok başvuru alan kategori sekiz alt başlıkta verilen “Sürdürülebilirlik İletişimi” oldu. Tasarım ve Yaratıcılık Jüri Başkanı Emrah Doğu, Kurumsal İletişim & Sürdürülebilirlik Jüri Başkanı Arzu Deniz Aksoy, Marka İletişimi Jüri Başkanı Çağlar Gözüaçık, Ürün Geliştirme & Deneyim & Satış Ortamı Jüri Başkanı Hande Aydın ile Dijital ve Teknoloji Jüri Başkanı Samet Ensar Sarı gecede hazır bulunarak, ödülleri sahiplerine verdi.



Ödül gecesinde konuşan İstanbul Marketing Group’un Başkanı Batuhan Çevik, “Büyük bir eforla çalışan pazarlama ve reklam ekiplerinin hayata geçirdikleri yaratıcı, yenilikçi ve etki gücü yüksek çalışmaları kutlamak için bir araya geldik. Bu yıl ödül alan tüm marka ve ajanslara tebriklerimi sunuyor, jürimize objektif ve detaylı değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum” dedi.