İstanbul Marketing Summit Zorlu PSM'de

Pusulası geleceği gösteren markalar ufuk açıcı projelerini ve içgörülerini İstanbul Marketing Summit sahnesinde katılımcılarla paylaşacak, dünyanın ve Türkiye’nin lider şirketlerinin teknoloji ile sürdürülebilirlik alanındaki en yeni ve kapsamlı araştırmaları, geleceğin iş modellerinin temelini atan girişimler ve çok daha fazlası İstanbul Marketing Summit’te olacak.

İstanbul Marketing Summit, belirsizliğin ve karamsarlığın karşısına daha iyi bir yarına ulaşma umudunu koyma düşüncesinden hareketle, bu yıl temasını “Better Tomorrow” olarak belirledi.

“Sürdürülebilirlik” kavramını somut faydaya dönüştürmek

“Sürdürülebilir bankacılık” alanında Türkiye’deki en güçlü aktörlerden TSKB’nin Genel Müdürü Murat Bilgiç, bir banka olarak sahiplendikleri bu alanda Türkiye’nin yeşil dönüşümü için yarattıkları somut faydayı kalkınma perspektifiyle anlatacak.

Döngüsel ekonomide yeni iş modelleri

Türkiye’nin etki gücü yüksek markalarından Balparmak, arıların geleceğini korumak için hayata geçirdikleri projeleri, “Bir Marka Arıları Neden Kurtarır” başlığıyla anlatacak. Ba’ndo Kurucu Ortağı ve Yaratıcı Direktörü Emrah Doğru tasarımda sürdürülebilirliği, EasyCep CMO’su Samet Ensar Sarı ise döngüsel ekonomiyi benimseyen iş modellerini odağına alan konuşmalarıyla ilham verecek.

Geleceğin mobilite teknolojileri deneyimlenecek

Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj ünitelerinden birini üreten ve son 24 yıldır Fortune Global 500’deki yerini hiç kaybetmeyen ABB ile zirve ziyaretçileri, sürdürülebilir mobilite alanında teknolojik yenilikleri deneyimleyebilecek.

Yapay zeka, teknoloji ve siber güvenlik üzerine, iş dünyasının kalbinden isimlerle

İş dünyasının kalbinden lider isimler ve danışmanlar, yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki vaka çalışmalarını, global araştırma çıktılarını ve her iki alandaki en son gündemleri aktaracak. Yapay zekanın iş süreçlerine etkisini tartışacak isimlerden biri McKinsey & Company Dijital Lideri Sertan Eratay olacak. Türkiye ve çevre pazarlarda büyük ölçekli teknoloji firmalarına danışmanlık veren BBA Consulting Kurucusu Burcu Ağma ise yapay zekanın pazarlamayı nasıl dönüştürdüğünü anlatacak.

E-ticarette tüketici odaklı işbirliği dönemi

E-ticaret ekosisteminin hiç olmadığı kadar dinamik, tüketici beklentilerinin her zamankinden yüksek olduğu günümüzde firmaların en büyük mücadelesi bu değişime nasıl ayak uyduracaklarını belirlemek. Bu değişimin öncüsü olmak adına kurulan Yıldız Holding'in e-ticaret şirketi eStar Global'in Pazarlama Direktörü Ahmet Necmi Dinç, çalışma modelini ve e-ticarette bütünsel yaklaşımın önemini dinleyicilerle paylaşacak.



Yatırımcı güvenini kazanmada pazarlamanın rolü

Yatırımcı rekoru kıran halka arzıyla gündeme gelen TAB Gıda’nın CMO’su Caner Alpaslan, şirketlerin büyük başarılarının ardında pazarlamanın nasıl bir rol üstlendiğini kendi hikayeleri üzerinden paylaşacak.

Başarıyı yakalamak ve onu nesillerce sürdürebilmek

Suwen Pazarlama Direktörü Elif İsmailoğlu, ses getiren reklam çalışmalarından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023-2026 yılı Resmi Sponsoru olmaya uzanan başarılı iş ve pazarlama stratejilerini İstanbul Marketing Summit sahnesinde anlatacak. CAT’in Türkiye lisansörü ve distribütörü, başarıyı nesiller boyunca “sürdürebilmenin” ardındaki matematiği paylaşacak.

Finansal teknolojiler girişimleri nasıl başarıya taşıyor?

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz markanın Türkiye’den dünyaya uzanan girişimcilik hikayesiyle ilham verirken, finansal teknolojilerin girişimlerin başarısına ne şekilde etki ettiğini ise kendi parçası oldukları vaka çalışmaları üzerinden paylaşacak.

Sesin dijital evrimi

Türkiye’nin en çok dinlenen radyo istasyonları ile 30’u aşkın dijital radyoyu bünyesinde bulunduran Karnaval Media Group’un CEO’su Burak Can, radyodan podcast’a sesli iletişimin dijitale evrimini, ilk elden tecrübeleri ve bu alandaki çalışmalarından örneklerle anlatacak.

Yarına anlam katan içerikler, kitleye fayda sağlayan reklamlar

Türkiye’nin en büyük YouTube içerik üreticilerine stratejik danışmanlık veren Kaan Dönmez, günümüzü yakalayan ve yarın için de anlam yaratan değerli içeriğin nasıl üretildiğini, Perfection Ajans Başkanı Selim Erdem ise markaların kampanyalarını kendi marka değerine yapılan bir yatırım ve kitleye fayda sağlayacak bir araç olarak nasıl dönüştürebileceklerini katılımcılara aktaracak.

Toplam 10 milyondan fazla kullanıcıya erişen influencer’larla bir gece

Eylül ayı sonunda İstanbul Marketing Group tarafından 51 Digital işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Duygu Özaslan, Alper Rende, Halil İbrahim Göker, Damla Altun gibi isimleri ağırlayan İstanbul Marketing Summit: Influencer Marketing Day, bu kez İstanbul Marketing Summit Influencer Night ile geceye taşınacak. Toplam 10 milyondan fazla kullanıcıya erişen sürpriz influencer’ların ev sahipliğinde ve yine 51 Digital işbirliğiyle gerçekleşecek gece, katılımcılar, markalar ve hedeflerini yükseğe koyan tüm içerik üreticileri için içgörü ve network paylaşımı sağlayacak.

Gerçek zamanlı kreatif deneyim

İstanbul Marketing Summit boyunca tüm katılımcılar, reklam ve prodüksiyon ajansı The One More Project ile, brief aşamasından sunuma kadar kreatif süreçlerin tümünü 3 günde gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecek.

11-12-13 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca, sürdürülebilir geleceği inşa etme inisiyatifini gösterenler, beklemeden harekete geçenler ve teknoloji, pazarlama ve yaratıcılık araçlarını bu amaca özgüleyenler, en yeni fikir ve yöntemlerini İstanbul Marketing Summit sahnesinde paylaşacak.