İstanbul Kuyumcular Odası, altındaki 'güven' sorununu 'güvenCE Etiketi'yle aşacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sektördeki güven sorununun çözümüne katkı sağlayacak İKO - güvenCE Etiketi sistemini 1 Ağustos itibarıyla devreye aldıklarını bildirerek, "Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikayetler nedeniyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. Ek bir güven halkası oluşturup altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak genişlikte böyle bir sisteme geçilmesini gerekli gördük." dedi.

Atayık, yaptığı açıklamada hem hayata geçirdikleri yeni uygulamadan hem de salgın süreci sonrası sektörün çalışmalarından bahsetti.

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden salgının en çok etkilediği mesleklerin başında yer alan kuyumculuk için, normalleşmeyle birlikte yaz-düğün sezonuna girildiğini anımsatan Atayık, ertelenen düğün-nişan taleplerinin gerçekleşmesi, salgın nedeniyle gelemeyen gurbetçi müşterilerin gelmesi ile uzun süredir bugünleri bekleyen sektör mensuplarının yüzünün güleceği umudunda olduklarını söyledi.

Atayık, İKO olarak uzun bir süredir alt yapı çalışmalarını yürüttükleri ve uygulama aşamasına getirdikleri önemli bir projeyi yaz aylarıyla birlikte başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir hem piyasadan gelen talep, hem de müşteriler tarafından bize gelen yoğun şikayetler üzerine meslek odası olarak perakendeci kuyumcu esnafıyla müşterileri arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu çalışma kapsamında yurt içi ve yurt dışında çeşitli saha araştırmaları yaptık. Nihayetinde kuyumcu esnafıyla tüketici arasındaki güveni, yüzde 100 müşteri memnuniyeti düzeyine taşıyabilmek için vitrinlerde ve alışveriş portalları üzerinden sergilenen altın takı ve mücevherlerin Odamız gözetiminde bir kalite kontrol zinciri kapsamında sunulması gerektiğine inanıyoruz.

İKO olarak kuyumcu esnafı ile yerli ve yabancı tüketici arasındaki güveni en üst düzeyde tesis etmek, aynı zamanda tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla ağustos ayında İKO-güvenCE etiketi uygulamasını başlattık. Ticaret Bakanlığımızın güvenli ürün ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarına paralel olarak, meslek odası olarak 5362 Sayılı Kanun ile bize verilen 'Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak' görevini yerine getirmek, anlaşmazlıkları çözmek, ürünlerin uluslararası standartlara, REACH (insan sağlığına uygunluk) tüzüğüne uygunluğu sağlamak üzere İKO-güvenCE etiketi çalışmasını hayata geçirdik."

"Eskiden kendiliğinden sağlanan güven unsuru, günümüzde sertifika etiket gibi maddi nesneleri gerekli kılıyor"

İKO Başkanı Atayık, tüm alanlarda güven duygusunun önemli olduğunun altını çizerek, insanların tüm dünyada güven ve güvenceye ihtiyaç duyduğunu, 1 Ağustos itibarıyla devreye alınan İKO-güvenCE etiketi sisteminin, bu ihtiyaca karşılık, ürününe güven vermek isteyen kuyumcularla, güvenli ve güvenceli ürün satın almak isteyen yerli ve yabancı tüketiciyi kalite ortak paydası altında buluşturacağını aktardı.

Küresel gelişim sonucunda eskiden kendiliğinden sağlanan güven unsurunun, günümüz şartlarında sertifika, garanti kartı, etiket, karekod gibi başka maddi nesneleri gerekli kıldığına işaret eden Atayık, şunları söyledi:

"Özellikle kuyumculuk ve mücevherat sektöründe diğer sektörlere oranla bu unsura daha da çok ihtiyaç duyulduğu değerlendiriliyor. Yerli ve yabancı tüketiciye kesin güveni sağlayacağını düşündüğümüz bu projenin ayrıca kuyumcu meslektaşlarımızı da olumlu etkileyeceği, satışlar üzerinde de pozitif katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İKO- güvenCE Etiket sisteminin özellikle piyasanın hareketlendiği dönemlerde sıkça dile getirilen sahte-taklit, ayarı düşük altın gibi tartışmaları da ortadan kaldıracağına inanıyoruz. İKO güvenCE Etiketi ile hem sektör, hem tüketici güvende olacak, etiketin tüketiciye ek bir maliyeti kesinlikle yok.

Etiket, karekod okutulduğunda Güvence sitesinden orijinalliği kontrol edilebilir şekilde hazırlanmıştır, taklit edilemez. İKO-güvenCE Etiketi sistemi, ilk etapta Oda üyelerimiz başta olmak üzere İstanbul'daki tüm meslektaşlarımız ve alışveriş siteleri üzerinde ürün satışı yapan kuyumcuları kapsıyor. İKO GüvenCE etiketini önümüzdeki süreçte üretici bazında da geliştirilerek tüm Türkiye çapında yayılmasını planlıyoruz. İKO- güvenCe Etiketi Sistemi'ne katılacak kuyumcu esnafımız, sattığı ürünün bahse konu olan tüm kalite standartları şartlarını yerine getirdiğini, uymadığı durumlarda ise verilecek olan cezayı kabul ve beyan ettiğini içeren bir taahhütname imzalayacak."