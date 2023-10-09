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İstanbul Kapalı Çarşı Bildirdi! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti..

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İstanbul Kapalı Çarşı Bildirdi! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti..
İstanbul serbest piyasada dolar 27,7060 liradan, avro 29,2630 liradan haftaya başladı.Serbest piyasada 27,7040 liradan alınan dolar 27,7060 liradan satılıyor. 29,2610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,2630 lira olarak belirlendi.Cuma...

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7060 liradan, avro 29,2630 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 27,7040 liradan alınan dolar 27,7060 liradan satılıyor. 29,2610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,2630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 27,6210 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0310 lira olmuştu.

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Ekonomi
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