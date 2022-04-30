İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor

Otoyol İşletme ve Bakım AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil,

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, bağlantı yollarıyla 446 kilometrelik güzergahında gidiş ve dönüşte toplam 29 tesisi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Gürdil, hem akaryakıt istasyonları hem de yiyecek, içecek alanlarının bulunduğu tesislerden 3'ünde, tekstil ihtiyaçlarının yolda karşılanabileceği açık alışveriş merkezinin yer aldığını belirtti.

İlerleyen günlerde 1-2 tesisi daha faaliyete geçireceklerini bildiren Gürdil, şöyle devam etti:

"Otoyola olan ilginin artmasıyla hiçbir tesisimizde yerimiz kalmadı. Dolayısıyla buradaki alanlarımızı biraz daha genişleteceğiz. Bayrama mükemmel bir hazırlık yaptık. Bayram tatili boyunca 29 tesisimize günde yaklaşık 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bunun için tesislerimizde gerekli olan tüm altyapı hazır. Müşterileri karşılayacağımız altyapıyla hijyen kurallarının tamamı uygulanacak. Aynı zamanda gıda güvenliği adına da bütün perakendecilerin hazır olduğunu bildirmek isterim. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla tesislerimize gelip zaman geçirebilirler."

"Bayramda tesislerde 6 bin kişi istihdam edilecek"

Şehirdeki yaşam konforunu otoyoldaki tesislere taşıma konseptiyle yola çıkıp 8 yılda bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürdil, Türkiye'nin birçok bölgesindeki yöresel ve ulusal lezzetleri de tesislere getirdiklerini, ziyaretçilerin bu tatları güzergah boyunca tesislerde deneyimleme imkanı bulduğunu anlattı.

Alp Gürdil, 29 tesiste perakendeci ve akaryakıt istasyonları olmak üzere 160 iş ortağının bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"160 perakende noktası, ortalama 300 metrekare büyüklüğünde mağazalara sahip. Yaklaşık 70'in üzerinde uluslararası ve ulusal markamız var. Tesislerimizde yaklaşık 3 ile 6 bin kişi çalışıyor. Bayramda tesislerde 6 bin kişinin istihdam edileceğini söyleyebiliriz. Uluslararası markaların deneyimlerinden otoyolun geçtiği il ve ilçelerdeki insanların faydalanmasını sağlamak fevkalade önemli. Gebze, Yalova, Altınova, Orhangazi, Gemlik, Bursa, Karacabey, Balıkesir, Susurluk, Manisa, Soma, Savaştepe ve İzmir çıkışına kadar giden bütün bölgeleri kapsayan bir otoyoldan bahsediyoruz. Bu bölgelerde yaşayan gençlerin de tesislerdeki çalışma olanaklarından faydalanabilmesi bizi fevkalade memnun ediyor."