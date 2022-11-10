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İstanbul İhracatçı Birliklerinden 10 ayda 9 milyar 300 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 20 bini aşkın firmayla 2022'nin 10 ayında 9 milyar 300 milyon dolar tutarında ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 ihracat artışı yakaladı.

EKONOMİ 10.11.2022, 11:14
İstanbul İhracatçı Birliklerinden 10 ayda 9 milyar 300 milyon dolarlık ihracat

İİB'den yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2022'de 200 ülke pazarına ürün satan İstanbul ihracatçılarının, ülke ihracatındaki payı yüzde 5 oldu.

İİB, yılın ilk 10 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 742,4 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç'e ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Rusya'ya gemi, yat ve hizmetleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Almanya'ya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 935 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri oldu. Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,2 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ekimde en fazla ihracatı Rusya, Irak ve ABD'ye gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış ile 3 milyar 381 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yüzde 22 artış ile 2 milyar 663 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) yüzde 1,2 artış ile 1 milyar 209 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) yüzde 39,7 artış ile 1 milyar dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 446,3 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 22,3 artış ile 364,5 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 184 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

"Bu yılı ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "İstanbul ihracatçıları, yılın ilk 10 ayını 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1'lik ihracat artışı ile başarılı bir şekilde kapattı. İİB, diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran üçüncü genel sekreterlik oldu. 2022'nin bitmesine 2 ay kala bu yılı ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Sezer, ekim ayında, birliklerin organizasyonunda, ihracatçı firmalara yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini, birliklerinin, dünyanın önde gelen gıda fuarlarından Sial Paris 2022'ye info stantları ile katıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, İİB koordinatörlüğünde fuarın Türkiye milli katılımı standı düzenlendi, tadım etkinlikleri yapıldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Birliğimiz, Warsaw Home Furniture Fuarı'na katılarak sektörün tanıtımını gerçekleştirdi. Yine genel sekreterliğimiz organizasyonunda, Avustralya ve Almanya'ya yönelik alım heyetleri düzenlendi, ihracatçı firmalarımız gelen firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Önümüzdeki hedefimiz, Türkiye için hem coğrafi yakınlık hem pazarın gücü açısından çok önemli bir pazar olan Avrupa Birliği. Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul ihracatçıları olarak, ihracat bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz."

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