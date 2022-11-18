Son Dakika

İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı

İstanbul'daki havalimanlarından yararlanan yolcu sayısı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak, 78 milyon 985 bin 829'a ulaştı.

EKONOMİ 18.11.2022, 11:46
İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin başından itibaren hızla arttı.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı, hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda yükseliş trendine geçti. Ocak ayında başlayan artış 10 ay boyunca sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yılın 10 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2021'e göre göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem dış hatlarda yükseliş devam ederken, turizm sezonun bitişinde de artışlar sürdü. Yolcu artış rakamları hava yolu firmalarının bilançolarına da olumlu yönde yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda 53 milyon yolcu seyahat etti

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 53 milyon 546 bin 267 yolcu seyahat etti. Bu yolculardan 13 milyon 555 bin 500'ü iç, 39 milyon 990 bin 767'si ise dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 8 milyon 688 bin 779, dış hatlarda ise 20 milyon 714 bin 751 yolcu uçtu. 2021 yılının aynı döneminde 29 milyon 403 bin 530 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre 24 milyon 142 bin 737 yolcu artışı olduğu hesaplandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 82 arttığı belirlendi. İstanbul Havalimanı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 56, dış hatlarda ise yüzde 93 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen'de iç hat yolcusu azalırken dış hat yolcusu artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 12 milyon 737 bin 406, dış hatlarda ise 12 milyon 702 bin 156 yolcu uçtu. 25 milyon 439 bin 562 kişi bu havalimanını kullandı.

Geçen yılın 10 ayında 13 milyon 607 bin 456 iç, 6 milyon 724 bin 68 dış hat olmak üzere 20 milyon 331 bin 524 yolcu bu havalimanından seyahat etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı iç hatlarda 870 bin 50 azalırken, dış hatlarda 5 milyon 978 bin 88 arttı. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 6 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 89 arttı.

Atatürk Havalimanı'nı ise geçen yıl ocak-ekim döneminde iç hatları 47, dış hatları 406, toplamda 453 yolcu kullanmıştı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 26 milyon 292 bin 906, dış hatlarda ise 52 milyon 692 bin 923 olmak üzere toplam 78 milyon 985 bin 829 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 49 milyon 735 bin 507 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 29 milyon 250 bin 322 kişi ile yüzde 59 artış gösterdiği hesaplandı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4