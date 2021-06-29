Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs salgın survivor korona
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin...
Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3...
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si oldu

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si olurken, Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer aldı.

İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa 2.'si oldu

İstanbul Havalimanı, 818 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen 2. havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 27 Haziran tarihli verilerine göre, Amsterdam Havalimanı 830 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı da 818 seferle listenin 2. sırasında yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 805 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti.

Paris Charles de Gaulle 673 uçuşla 4. Madrid Barajas Havalimanı 672 uçuşla 5. Barcelona ise 597 uçuşla 6. oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı 580 uçuşla 7. sırada bulunurken, Atina 578 uçuşla 8. Antalya 577 uçuşla 9. Palma de Mallorca ise 576 uçuşla 10. sırada yer aldı.

Böylece Türkiye'den 3 havalimanı ilk 10'da yer buldu.

Raporda, İstanbul Havalimanı uçuşlarının 2 hafta önceye kıyasla yüzde 15 arttığı, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 36 azaldığı kayıtlara geçti.

Ayrıca Sabiha Gökçen uçuşlarının 2 hafta önceye göre yüzde 12, Antalya Havalimanı uçuşlarının ise yüzde 77 arttığı kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.