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İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda eylül ayında 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildiği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) açıklanan 9 aylık verilere göre, İstanbul Havalimanı'nda eylül ayında iç hatlarda 8 bin 985, dış hatlarda 20 bin 764 olmak üzere toplam 29 bin 749 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nı eylülde iç hatlarda 1 milyon 186 bin 186, dış hatlarda ise 2 milyon 893 bin 177 olmak üzere toplam 4 milyon 79 bin 363 yolcu kullandı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda ise eylülde 4 bin 230 uçak trafiği gerçekleşti.

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