İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyi 10 havalimanı' sıralamasında ikinci oldu İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

09 Eylül 2021 Perşembe 20:38