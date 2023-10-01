İstanbul Eylül Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı: Cebimizdeki Para Hızla Azalıyor

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İstanbul'da Son Eylül Enflasyon Verileri

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan son verilere göre; İstanbul'da perakende fiyatları son eylül ayında %5,46 oranında artış gösterdi. Bu artış, yıllık enflasyon oranını %73,18'e çıkardı. Özellikle tüketici fiyatlarında gözlenen bu artış, ağustos ayı verileriyle karşılaştırıldığında aylık bazda %8,8'den, yıllık bazda ise %74,17'den bir önceki ayın gerisine düştü.

Perakende ve Toptan Fiyatlardaki Artışın Detayları

İstanbul'daki tüketici fiyatlarındaki değişimi izleyen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, bir önceki aya kıyasla %5,46 artış gösterdi. Öte yandan, toptan fiyatları takip eden Toptan Eşya Fiyatları Endeksi %3,94 arttı.

Yıllık Enflasyonun Detaylı Analizi

İTO'nun referans aldığı 1995 bazlı endeks verilerine baktığımızda, Ücretliler Geçinme İndeksi'ndeki yıllık artış %73,18 iken, Toptan Eşya Endeksi'nde bu oran %67,79'da kaldı.

Eylül Ayında Hangi Ürünlerde Ne Kadar Artış Yaşandı?

Son Eylül ayı verilerine göre, perakende fiyatlarında en büyük artışı %48,08 ile diğer harcamalar grubu yaşadı. Giyim fiyatları %14,50, kültür ve eğitim harcamaları %7,38, ev eşyası %4,47, gıda fiyatları %4,31, sağlık ve kişisel bakım ürünleri %3,50, konut giderleri %3,22 ve iletişim ve ulaşım hizmetleri ise sadece %0,38 oranında artış gösterdi.

Toptan Fiyatlarındaki Artışlar Nasıl Gerçekleşti?

Eylülde toptan fiyatlar incelendiğinde, inşaat malzemeleri fiyatlarının %7,28, gıda maddelerinin %5,65, tekstil ürünlerinin %5,15, kimyasal ürünlerin %2,77, enerji ürünlerinin %1,82, ham maddelerin %1,30 ve madenlerin ise %0,60 oranında arttığı gözlendi.