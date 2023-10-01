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İstanbul Eylül Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı: Cebimizdeki Para Hızla Azalıyor

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İstanbul Eylül Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı: Cebimizdeki Para Hızla Azalıyor
Hayat maliyetinin yüksekliği, enflasyonun tırmanışı ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, vatandaşın bütçesi sıkıntıya giriyor. İstanbul'da yaşanan ekonomik değişimleri haberimiz detaylarında bulacaksınız.

Hayat maliyetinin yüksekliği, enflasyonun tırmanışı ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, vatandaşın bütçesi sıkıntıya giriyor. İstanbul'da yaşanan ekonomik değişimleri haberimiz detaylarında bulacaksınız.

İstanbul'da Son Eylül Enflasyon Verileri

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan son verilere göre; İstanbul'da perakende fiyatları son eylül ayında %5,46 oranında artış gösterdi. Bu artış, yıllık enflasyon oranını %73,18'e çıkardı. Özellikle tüketici fiyatlarında gözlenen bu artış, ağustos ayı verileriyle karşılaştırıldığında aylık bazda %8,8'den, yıllık bazda ise %74,17'den bir önceki ayın gerisine düştü.

Perakende ve Toptan Fiyatlardaki Artışın Detayları

İstanbul'daki tüketici fiyatlarındaki değişimi izleyen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, bir önceki aya kıyasla %5,46 artış gösterdi. Öte yandan, toptan fiyatları takip eden Toptan Eşya Fiyatları Endeksi %3,94 arttı.

Yıllık Enflasyonun Detaylı Analizi

İTO'nun referans aldığı 1995 bazlı endeks verilerine baktığımızda, Ücretliler Geçinme İndeksi'ndeki yıllık artış %73,18 iken, Toptan Eşya Endeksi'nde bu oran %67,79'da kaldı.

Eylül Ayında Hangi Ürünlerde Ne Kadar Artış Yaşandı?

Son Eylül ayı verilerine göre, perakende fiyatlarında en büyük artışı %48,08 ile diğer harcamalar grubu yaşadı. Giyim fiyatları %14,50, kültür ve eğitim harcamaları %7,38, ev eşyası %4,47, gıda fiyatları %4,31, sağlık ve kişisel bakım ürünleri %3,50, konut giderleri %3,22 ve iletişim ve ulaşım hizmetleri ise sadece %0,38 oranında artış gösterdi.

Toptan Fiyatlarındaki Artışlar Nasıl Gerçekleşti?

Eylülde toptan fiyatlar incelendiğinde, inşaat malzemeleri fiyatlarının %7,28, gıda maddelerinin %5,65, tekstil ürünlerinin %5,15, kimyasal ürünlerin %2,77, enerji ürünlerinin %1,82, ham maddelerin %1,30 ve madenlerin ise %0,60 oranında arttığı gözlendi.

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Ekonomi
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