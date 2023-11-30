İstanbul Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı

Bu yıl ilk ayağı Berlin’de gerçekleşen İstanbul Ekonomi Zirvesi, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılış konuşmalarıyla ‘‘Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler’’ temasıyla Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.’nin ana sponsorluğunda 8-9 Aralık 2023 tarihleri arasında 7.kez Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecektir.

‘’Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler’’ ana temasıyla 7. kez Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek zirvenin açılış konuşmalarını T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Firuz B. Bağlıkaya, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Değer yapacaktır.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, kentsel çevrelerin geleceğini şekillendirmede sürdürülebilir uygulamaların ve yenilikçi teknolojilerin potansiyelini keşfetmeyi hedeflemektedir. Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi; dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi önemli konuların tartışılacağı, dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin aranacağı oturumlar ve paneller düzenleyerek dünya için önemli bir yol haritası ve referans noktası olacaktır.

Zirve, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, (TÜRSAB), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk A.Ş., Sanofi, Borusan Otomotiv BMW, Oncharge, DBE Holding, Forma Makina, İTÜ ARI Teknokent, Lam Global Taşımacılık Çözümleri, Klaus Miller, Forma Makina, Aya Tech’in destekleri ve sponsorluklarıyla gerçekleşecektir.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, küresel liderler, girişimciler, akademisyenler ve uzmanlar için küresel sorunları tartışmak ve uygulanabilir çözümler önermek için önemli bir platform haline gelmiştir. Her baskıda ekonomik büyümeyi ve refahı ilerletmek için diyaloğu, iş birliğini ve bilgi alışverişini teşvik etmeye çalışmaktadır.

Zirvedeki her panel, ekonominin farklı bir yönüne odaklanarak değerli iç görüler ve bakış açıları sunacak. Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 12 farklı panel düzenlenecektir. Tanınmış uzmanlar ve düşünce liderleri bu ilgi çekici oturumlarda bilgilerini, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşacaklar. Zirve, iş birliğini geliştirmeyi, yeni girişimlere ilham vermeyi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, endüstri profesyonelleriyle ağ kurma, anlamlı tartışmalara katılma ve gelişen küresel ekonomi hakkında yeni bakış açıları kazanma şansına sahip olacak. İki gün sürecek İstanbul Ekonomi Zirvesi, sürdürülebilir yaşam ve akıllı şehirlerin insanlar ve çevreleri arasında uyumlu bir birlikteliği teşvik etmedeki rolüne odaklanan, düşündürücü panel tartışmalarına ve açılış konuşmalarına ev sahipliği yapacak.

’’İSTANBUL ALTIN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ VE GALA YEMEĞİ 9 ARALIK 2023 TARİHİNDE ÇIRAĞAN SARAYI’NDA GERÇEKLEŞECEK.’’

13 seçkin kurum ve kişinin çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirileceği “İstanbul Altın Değer Ödül Töreni”ni duyurmaktan heyecan duyuyoruz. İki günlük zirvenin sonunda “İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni” ve Gala Yemeği gerçekleşecektir. “İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni” ve Gala Yemeği ünlü tasarımcıların son trendlerini sergileyen 100.yıl defilesine ev sahipliği yapacaktır. Finalinde canlı müzik performansı gerçekleşecektir. “İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni” ve Gala yemeği, aynı zamanda ağlar oluşturmak ve yeni bağlantılar kurmak için bir fırsat olarak hizmet edecek. Bu prestijli etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren, zirvenin öne çıkan özelliği olacak.