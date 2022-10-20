İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı

Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 70 milyon 124 bin 741 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında yolcu artışı 27 milyon 487 bin 713 olarak hesaplandı.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından beri hızla artmaya devam ediyor.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükseliş trendine geçti. 2022 yılı ocak ayında başlayan artış 9 ay boyunca aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam ederken turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayında da artış sürdü.

İstanbul Havalimanı'nı 47,5 milyondan fazla yolcu kullandı

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-eylül döneminde 47 milyon 571 bin 888 yolcu kullandı. Bu yolculardan 12 milyon 186 bin 749'u iç, 35 milyon 385 bin 139'u ise dış hatlardan seyahat etti.

Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon 29 bin 619 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre 22 milyon 542 bin 275 artış olduğu hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 90 arttığı belirlendi.

Sabiha Gökçen'de dış hat yolcusu artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 11 milyon 388 bin 792, dış hatlarda ise 11 milyon 164 bin 61 yolcu uçtu. Toplamda 22 milyon 552 bin 853 kişi bu havalimanını kullandı.

2021 yılının 9 aylık döneminde 11 milyon 961 bin 91 iç, 5 milyon 645 bin 871 dış hat olmak üzere toplam 17 milyon 606 bin 962 yolcu bu havalimanında misafir edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 572 bin 299 azalırken dış hatlarda 5 milyon 518 bin 190 arttı. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 5 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 98 arttı.

Toplam yolcu sayıları

İstanbul havalimanlarından bu yılın 9 ayında iç hatlarda 23 milyon 575 bin 541, dış hatlarda ise 46 milyon 549 bin 200 olmak üzere toplam 70 milyon 124 bin 741 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 42 milyon 637 bin 28 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 27 milyon 487 bin 713 kişi ve yüzde 65 oranında artış gösterdiği hesaplandı.

Uçuş sayıları artmaya devam ediyor

Bu yılın 9 ayında yolcu sayıları ile beraber İstanbul havalimanlarındaki uçuşlar da artmayı sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 sefer yapılırken, toplam uçuş sayısı 313 bin 778 olarak hesaplandı.

2021'in 9 ayında toplam 192 bin 914 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre 120 bin 864 artış hesaplandı. Geçen yıla göre uçuşların yaklaşık yüzde 63 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yüzde 61 arttı

Bu yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 73 bin 100 iç, 75 bin 624 de dış hat olmak üzere toplam 148 bin 724 sefer düzenlendi.

2021 yılının aynı döneminde havalimanından toplam 129 bin 378 uçuş icra edilirken sefer artışı 19 bin 346 olarak kayıtlara geçti.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 11 bin 345, dış hatlarda 9 bin 480, toplamda ise 20 bin 825 sefer yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda toplam 31 bin 65 uçuş yapılmıştı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-eylül döneminde 483 bin 327, geçen senenin aynı döneminde ise 353 bin 357 sefer yapıldığı istatistiklere yansıdı.

Böylece bu yılın 9 ayındaki sefer sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 129 bin 970 arttı. İcra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi.