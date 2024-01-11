İşsizlik Sigortası Fonu'nda Rekor Büyüme: 200 Milyar Liraya Ulaşan Dev Adım

Türkiye'de İşsizlik Sigortası Fonu (İSF), son yıllarda önemli bir büyüme kaydederek, ekonomik güvenliğin önemli bir unsuru haline geldi. 1999 yılında işsiz vatandaşların mali destek alabilmesi amacıyla kurulan bu fon, özellikle son yıllarda kayda değer bir büyüklüğe ulaştı.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun Büyüklüğü ve Tarihsel Gelişimi

2023 sonu itibarıyla İSF'nin büyüklüğü, 196 milyar 950 milyon lira olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın, 200 milyar lira sınırını aşması bekleniyor. İlk işsizlik sigortası ödemesinin yapıldığı 2002 yılından bu yana fon, işsiz vatandaşlar için önemli bir güvence kaynağı olmuştur.

Fonun Gelir Kaynakları ve Kullanımı

Fonun gelir kaynakları arasında işverenlerden, sigortalılardan ve devletten gelen katkılar bulunmaktadır. Bu kaynaklar sayesinde, her ay 10 milyar lira civarında bir artış sağlanmakta ve bu sayede fon, sürekli olarak büyümektedir.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Kimler Faydalanıyor?

Geçtiğimiz ay, İSF'den 382 bin 258 kişiye toplamda yaklaşık 2 milyar lira ödeme yapıldı. 2002 yılından 2023 yılı sonuna kadar fon, toplamda 10 milyon 417 bin 560 kişiye hizmet vermiş ve 69 milyar 502 milyon lira ödeme yapmıştır.

Kovid-19 Pandemisi ve Fonun Büyümesi

Kovid-19 pandemisi sırasında, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi uygulamalarla işçi ve işverene sağlanan kaynaklar, İSF'nin varlığını daha da artırdı. 2020 yılında 28,3 milyar lira, 2021 yılında ise 12,4 milyar lira azalma gösteren fon, pandeminin etkisi azalması ve normalleşme süreciyle yeniden büyümeye başladı.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar arasında, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalma, son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olma, son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme ve işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurma şartları bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan sigortalı işsizlere, sigortalılık süresine göre 180, 240 veya 300 gün süreyle işsizlik ödeneği sağlanmaktadır.

Gelecek Perspektifi

İşsizlik Sigortası Fonu'nun Türkiye ekonomisi için sağladığı katkılar ve işsiz vatandaşlara sunduğu destek, gelecekte de önemini koruyacak gibi görünüyor. Bu fonun yönetimi ve gelişimi, ekonomik istikrar ve sosyal güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır.