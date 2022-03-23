İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ 23.03.2022, 11:04
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2021" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 12'ye geriledi. 2020'de işsizlik oranı yüzde 13,1, işsiz sayısı ise 4 milyon 40 bin kişi olarak açıklanmıştı.

Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.

İstihdam oranı da 2,5 puan artışla yüzde 45,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7, kadınlarda yüzde 14,7 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı da 2,5 puan artışla yüzde 45,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 62,8, kadınlarda yüzde 28 olarak belirlendi.

Geçen yıl 4 milyon 948 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 143 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 777 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 928 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 211 bin, sanayi sektöründe 661 bin, inşaat sektöründe 231 bin, hizmet sektöründe 998 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla kıyaslandığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan ve inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan ve hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl 32 milyon 716 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 51,4 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 32,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021'de bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı en yüksek bölge "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2021" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in, Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 29,8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" iken işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,8 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 52 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 29,9 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" Bölgesi'nde hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 57,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 40,6 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" Bölgesi'nde oldu.

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımları

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 52,1 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 0,5 ile "İstanbul" olarak kayıtlara geçti.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 40,4 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 37,4 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 37,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 11,4 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 71,7 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 35,1 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Lise altı eğitimlerden mezun olanlarda işsizlik oranı yüzde 11,1, liseden mezun olanlarda yüzde 14,1, mesleki veya teknik liseden mezun olanlarda yüzde 12,9 ve yüksek öğretim mezunu olanlarda ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.

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